"Il y a Lyon aussi, non?" quand Kombouaré pense que l'OL est toujours en lice en Ligue Europa

Interrogé sur le prestige d'une potentielle finale de l'Olympique de Marseille en Ligue Europa Conference, Antoine Kombouaré, coach de Nantes, s'est rappelé l'existence de cette C4, alors qu'il pensait les Marseillais toujours présents dans la "deuxième Coupe d'Europe". Avant de découvrir que... Lyon n'y était plus.

"Il y a Lyon non? Ah? Eux ils sont sortis..."

"C'est très important qu'ils y aillent, insiste le technicien des Canaris. Moi je suis un grand supporter de tous les clubs français sur la scène européenne, donc forcément qu'aujourd'hui Marseille... Il y a Lyon non? Ah? Eux ils sont sortis..."

Les journalistes présents en conférence de presse lui confirment que l'OL est bien éliminé de Coupe de France. L'entraîneur nantais rigole jaune puis reprend: "Donc Marseille, bien sûr qu'on est à fond derrière Marseille. On aimerait que Marseille remporte cette Coupe d'Europe..."

"C'est une vitrine pour le football français c'est vachement important! Cela fait des points supplémentaires pour l'indice UEFA... Donc on est à fond derrière nos clubs français. Et aujourd'hui... Il ne reste plus que Marseille?! C'est ça?, demande-t-il encore étonné. Donc il faut être derrière l'OM, j'espère que c'est le cas de tout le monde d'ailleurs."

La fermeture de la Tribune Loire, "un vrai handicap"

De façon plus sérieuse, Antoine Kombouaré, a aussi déploré la fermeture pour deux matches de la Tribune Loire, décidée par la commission de discipline de la Fédération. "C'est plus qu'un vrai souci, c'est un vrai handicap, très déçus de cette décision, s'est-il indigné. Ça ne me plaît pas, on va jouer deux matches importants, le derby contre Rennes, et Saint-Etienne, sans cette tribune Loire c'est une difficulté pour l'équipe. On est très déçus." Dans un communiqué publié ce jeudi matin, le club a affirmé qu’il faisait appel de cette décision, tout en indiquant que la vente des places en Loire était fermée.