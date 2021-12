Incidents dans les stades: une réunion prévue ce vendredi au ministère de l’Intérieur

Comme révélé par L’Équipe et confirmé par RMC Sport, une réunion technique va se tenir ce vendredi place Beauvau, au sujet de la sécurité dans les stades. Après la multiplication des incidents en Ligue 1, les autorités veulent agir rapidement pour endiguer la vague de violences.

C’est un sujet brûlant, qui ébranle le monde du sport français. Et le football en particulier. Depuis le début de la saison, la Ligue 1 est perturbée par une série d’incidents aux quatre coins du pays. Le dernier en date a entraîné l’arrêt du choc entre l’OL et l’OM, le 21 novembre au Groupama Stadium. Dès le début de la rencontre, Dimitri Payet a été victime d’un jet de bouteille venu des tribunes.

Face à cette spirale inquiétante, une réunion technique est prévue ce vendredi au ministère de l’Intérieur, comme révélé par L’Équipe et confirmé par RMC Sport. Elle débutera à 10h, en présence des membres du cabinet des ministères de l’Intérieur, des Sports et de la Justice. Des dirigeants de la Fédération française de football et de la Ligue de football professionnel seront également présents.

Les autorités publiques décisionnaires lors de l’arrêt d’un mach?

Le groupe de travail devrait notamment évoquer la formation des stadiers ou la durée des interdictions de stade. Tout comme la question des interruptions de match. Les autorités publiques pourraient en profiter pour récupérer le pouvoir de décision, qui appartient aujourd’hui à l’arbitre dans ce cas de figure. Cette réunion fera suite à celle qui s’est tenue en urgence place Beauvau le 23 novembre, deux jours après OL-OM.