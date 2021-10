Incidents Lens-Lille: le RCL salue "la lucidité" de la commission de discipline

Les sanctions après les incidents lors du derby Lens-Lille (1-0) ont été prononcées ce mercredi. Les deux clubs écopent notamment d’un point de retrait avec sursis. Une décision appréciée par le RCL.

Un début de saison trop animé dans les tribunes du championnat de France et des soirées chargées pour la commission de discipline de la LFP. Au programme ce mercredi, les incidents ayant émaillé Angers-OM et Lens-Lille. Un derby du Nord, lors de la 6e journée de Ligue 1, qui avait vu un envahissement de terrain des supporters lensois ainsi que des provocations et des jets de projectiles vers des tribunes lensoises de la part des supporters du Losc.

Un point de retrait avec sursis pour Lens et Lille

L’instance disciplinaire de la Ligue a décidé de sanctionner Lens et Lille d’un point de retrait avec sursis. Un sursis qui court pendant un an. Par ailleurs, le RCL écope de deux matchs à huis clos total. Des matchs déjà purgés. Le Losc voit lui l’espace visiteurs, lors de ses déplacements, être fermé jusqu’au 31 décembre. Les supporters lillois ne pourront donc plus se déplacer dans le championnat de France jusqu’à la fin de l’année.

Peu de temps après l’énoncé de ces sanctions, Lens a publié un communiqué pour faire part de sa satisfaction et appeler ses supporters à la responsabilité. "Lourdement sanctionné dans le cadre des mesures conservatoires prises le 20 septembre dernier, le Racing Club de Lens salue la lucidité de la commission de discipline dont le jugement a été fondé sur une analyse approfondie et éclairée du déroulement des faits. Le club, heureux de retrouver très prochainement le public de Bollaert, appelle aux sens de la responsabilité de chacun et continuera à se montrer intransigeant contre tout comportement inadapté au sein de l’antre sang et or", annonce le RCL.