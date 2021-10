Incidents Lens-Lille: Létang dénonce "une sanction totalement injuste" contre le LOSC

Lille estime avoir été injustement sanctionné par la commission de discipline de la Ligue de football professionnel (LFP), mercredi, suite aux incidents entre supporters à Lens (2-0), le 18 septembre dernier.

Un point de retrait avec sursis et la fermeture de l’espace visiteurs de Lille jusqu’au 31 décembre. La commission de discipline a rendu son verdict, mercredi sur les sanctions infligées après les incidents entre supporters ayant éclaté à la mi-temps du derby Lens-Lille (2-0), le 18 septembre dernier. Et le LOSC accuse le coup. Olivier Létang, le président, a dénoncé une sanction "pour le moins très surprenante et totalement injuste", dans L’Equipe.

"Nos supporters ne sont jamais sortis du parcage visiteurs"

"Je rappelle que le LOSC n'était pas l'organisateur de la rencontre et que nos supporters ne sont jamais sortis du parcage visiteurs, peste le dirigeant. Le problème de fond n'est toujours pas réglé et il ne le sera jamais si on ne sort pas de débats partisans."

"Le football français rencontre aujourd'hui des problèmes qui peuvent toucher tous les clubs, tous les stades, poursuit-il. Un match est et doit rester une fête. On ne peut pas accepter que des personnes soient blessées en marge d'une compétition sportive. Le stade ne peut pas être pris en otage par une infime minorité."

A la mi-temps du match Lens-Lille (6e journée de L1), des dizaines de supporters lensois avaient envahi le terrain pour aller en découdre avec le parcage des Lillois, qui avaient arraché des sièges pour les lancer sur des supporters artésiens. Les échauffourées, limitées par l'intervention des CRS, avaient fait six blessés légers. Lens a écopé d’un retrait d’un point avec sursis et de deux matchs à huis clos total, déjà purgés. Dans un communiqué, les Sang et or se sont félicités de la "lucidité" de la commission de discipline.