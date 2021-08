Incidents Nice-OM: Aulas veut "des retraits de points" pour ce type d'événement

Ce mercredi, à la fin de la conférence de presse de présentation de Xherdan Shaqiri et d'Emerson, Jean-Michel Aulas a tenu à aborder les incidents survenus lors de Nice-OM. Le président de l'OL milite pour que des retraits de points soient infligés à la suite de ce type d'évènements.

Jean-Michel Aulas avait visiblement un message à faire passer. À la fin de la conférence de presse de présentation de Xherdan Shaqiri et d'Emerson, les deux dernières recrues rhodaniennes, le président de l'OL a souhaité s'exprimer sur les graves incidents ayant émaillé la rencontre entre Nice et l'OM dimanche.

"Je pensais qu'il y aurait une question sur le match de dimanche", a-t-il d'abord lancé, taquin, après avoir fait le point sur le mercato lyonnais. "Vincent Labrune (le président de la LFP, ndlr) a très bien fait de demander aux pouvoirs public d'intervenir. Il y a parfois des dérapages qui relèvent plus des pouvoirs publics que du football", a estimé le président de l'OL.

"La seule solution"

"Pour ce qui est du football, je pense que la seule sanction possible est la pénalité de points. C'est la seule qui fait vraiment peur. Les amendes, les clubs sont souvent en capacité de les payer. Les interdictions de tribunes sont parfois extrêmement pénalisantes pour ceux qui n'y étaient pour rien et qui se voient priver de match. Quand les faits sont établis, on devrait réactualiser ces pénalités de points. Car c'est la seule solution pour freiner les ardeurs intempestives des joueurs, des entraîneurs ou de certains supporters", a-t-il détaillé devant les journalistes.

Jean-Michel Aulas estime que la LFP doit absolument frapper fort quand ce type d'évènements arrive et évoque une "pénalité de trois ou six points". "Je pense qu'il faut avoir le courage de le faire. Comme il y a une nouvelle Ligue, c'est le moment de le montrer. On vient de passer deux années sans supporters, c'est fondamental pour l'équilibre économique et pour l'image du football qu'on n'ait pas ces dérapages. Et pour ça, il faut pénaliser le club, même si [l'OL] pourrait l'être car on n'a pas été exempts de tout reproche par le passé."

"Pour moi, il faut suivre l'arbitre à fond"

L'imbroglio qui a suivi la reprise du match a également un peu agacé le patron lyonnais. "Quand M. Bastien dit qu'il a voulu faire stopper le match et que le préfet a fait reprendre... Pour moi, ça n'existe pas, ça. Le football, c'est le football. Il faut suivre l'arbitre à fond. Après, s'il y a matière à prendre des sanctions, il faut sûrement pénaliser les clubs fautifs avec des retraits de points."