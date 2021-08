Incidents Nice-OM: l'UNFP dépose deux plaintes et se porte partie civile pour Payet

Trois jours après les incidents survenus lors de la rencontre de Ligue 1 entre Nice et l'OM, la commission de discipline de la LFP se réunit ce mercredi afin d'établir des premières sanctions. En parallèle, l'UNFP se montre offensif pour défendre les joueurs.

Alors que la commission de discipline de la Ligue de football professionnel se saisira officiellement du dossier Nice-OM ce mercredi à 17h, l’UNFP, le syndicat des joueurs, se montre très offensif afin de défendre les joueurs dans cette affaire. Deux plaintes ont été déposées :

- une contre X pour l’auteur du jet de bouteilles sur Dimitri Payet : l'individu n’est pas encore identifié, une enquête préliminaire a été ouverte par le parquet de Marseille.

- une autre plainte contre l’agresseur de Payet qui lui a été identifié et se trouve en garde à vue depuis mardi. Plainte rattachée à l’enquête ouverte par le parquet de Nice.

Payet, via son avocat, s’est constitué partie civile mardi en fin de journée. Tout comme l’UNFP qui aura donc accès à toutes les pièces du dossier.

Ce à quoi il faut s'attendre ce mercredi

Dimanche, le match entre Nice et l'OM a été définitivement interrompu à la 78e minute de jeu, après que Payet, qui s'apprêtait à tirer un corner, a été la cible des supporters ultras niçois. Touché au dos par une bouteille d'eau en plastique, le meneur de jeu marseillais a renvoyé le projectile vers le public. Des dizaines de supporters niçois ont alors envahi le terrain, provoquant une bagarre générale entre supporters, joueurs des deux clubs et membres des staffs. Les Aiglons menaient 1-0, mais le flou demeure sur le résultat final de la rencontre. C'est donc une lourde décision que la commission va devoir prendre pour trancher le sort du match.

Ce mercredi après-midi, elle procédera à l'audition des représentants des deux clubs qui se sont mutuellement rejeté la faute. Jean-Pierre Rivère, le président de l'OGCN, et Julien Fournier, directeur du football du club azuréen, sont présents physiquement à Paris. Les représentants de l'OM seront entendus via Zoom. La commission va surtout s’attarder sur les conditions de sécurité défaillantes à l’Allianz Riviera. Elle entend également revenir sur la décision imposée par le préfet des Alpes-Maritimes de faire reprendre la rencontre. L’un des enjeux de ce premier rendez-vous est de savoir si le stade sera suspendu et le huis clos total prononcé ou non à titre conservatoire.