Incidents Nice-OM: Cobos explique comment il a dû séparer Longoria et Rivère

Invité de l'After Foot ce lundi sur RMC, José Cobos, adjoint à la mairie de Nice, est revenu sur les incidents survenus en tribune présidentielle lors du match entre les deux équipes à l'Allianz Riviera. L'ancien défenseur de l'OGC Nice a expliqué être venu séparer les présidents Pablo Longoria et Jean-Pierre Rivère. Les deux hommes ont eu une altercation au moment où certains supporters des Aiglons ont provoqué des débordements sur la pelouse.

Jean-Pierre Rivère l'a confirmé ce lundi à RMC: le président de l'OGC Nice a eu une altercation avec Pablo Longoria, son homologue de l'OM, lors des incidents qui ont émaillé la fin de rencontre entre les deux équipes à l'Allianz Riviera. "Quand je vois le président de l'OM qui était à deux doigts de faire des actes à ne pas faire par rapport à ma femme...", a réagi Rivère, énervé par l'attitude de Longoria.

Dimanche soir, des informations avaient circulé sur les réseaux à propos d'une altercation entre José Cobos, ancien défenseur de l'OGC Nice, et Pablo Longoria. En réalité, Cobos venait avec l'intention de calmer les esprits entre les présidents de l'OM et Nice. "Oui, comment voulez-vous que je fasse autre chose? Quand j'ai vu que ça prenait une tournure que je ne voulais pas voir après ce qu'il s'est passé sur le terrain, j'ai enjambé les deux rangées de la tribune et je me suis interposé avec les dirigeants, a confié Cobos lors de l'After Foot ce lundi sur RMC. C'était vraiment fort, donc je me suis imposé."

"Je ne comprenais pas pourquoi Longoria se comportait comme ça"

Au même moment, le chaos règnait sur la pelouse entre les joueurs et les supporters niçois. Jean-Pierre Rivère n'a pas vraiment eu l'occasion d'assister aux incidents, occupé par son altercation avec Pablo Longoria. "Il ne fallait pas que ça arrive à des gestes que des personnes auraient regretté. L'épouse de Jean-Pierre Rivère, n'a pas été poussée, mais le président de l'OM l'a touchée. Cela a énervé Rivère. Ma position était de m'interposer pour qu'il n'y ait pas d'incident, s'est expliqué José Cobos, désormais adjoint aux Sports à la mairie de Nice. Je lui ai parlé en espagnol pour lui dire de se calmer, mais aussi aux personnes qui l'accompagnaient. Je ne comprenais pas pourquoi il se comportait comme ça, en lui disant que personne ne toucherait personne. La responsable du protocole m'a remercié. J'ai la conscience tranquille, je suis pour l'apaisement. Ce sont deux grands clubs. Je trouve ça malheureux."

Quelques minutes après les incidents, Pablo Longoria avait pris position pour son club, en refusant de voir ses joueurs revenir sur la pelouse, malgré l'accord donné par les différentes autorités. Les deux clubs sont désormais convoqués par la commission de discipline de la LFP et pourraient écoper de sanctions.