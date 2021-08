Incidents Nice-OM: Le score n'est pas entériné

INFO RMC SPORT - Le flou demeure sur le résultat final de la rencontre, après les incidents qui ont conduits à l'interruption du match sur le score de 1-0 pour Nice à la 78e minute.

Plus vraiment besoin de décrire ce lundi matin les incidents survenus en fin de match entre (principalement) supporters niçois et joueurs marseillais, les images tournent en boucle depuis dimanche soir. En revanche, l'incertitude demeure sur le résultat final de ce match comptant pour la troisième journée de Ligue 1, et où un seul but avait été marqué, par Dolberg pour Nice.

Pourquoi le match a repris?

Après l’interruption du match, une réunion de crise s’est tenue dans les travées de L’Allianz Riviera. Etaient présents le préfet, la sous-préfète, le patron de la DNLH (lutte contre le Hooliganisme), le délégué, son observateur, l’arbitre et les deux présidents. L’argument central pour la reprise du matchétait celui du maintien de l’ordre public dans les tribunes. Vues les circonstances, le préfet a jugé plus dangereux d’annoncer un arrêt du match que sa reprise, notamment dans la gestion du départ du stade de supporters frustrés et énervés. "Ne pas rajouter de problème au problème" était l’idée directrice. L’arbitre Benoit Bastien était plus réservé sur l’option de reprendre le match mais davantage pour des raisons d’équité sportive avec des sanctions qui planaient pour Payet et Alvaro. Mais il s’est finalement rangé à la décision des pouvoirs publics.

Que va-t-il se passer maintenant ?

La Commission de discipline de la Ligue a donc convoqué ce mercredi les deux clubs. Un dossier disciplinaire a été ouvert suite aux incidents et devrait être mis en instruction avec peut-être des sanctions prononcées à titre conservatoire (fermeture de la tribune ?).

La commission va s’appuyer sur l’article 549 des règlements des compétitions et devra trancher les trois points suivants :

- Quelle responsabilité du club de Nice notamment vis-à-vis du comportement de ses supporters ?

- Quelle responsabilité individuelle des acteurs du jeu (joueurs, membres staff, entraineur) avec des sanctions individuelles à la clé ?

- Et surtout quel résultat du match ? En ce lundi matin, le score est de 1-0 pour Nice mais ce résultat n’est pas officiellement entériné. La commission va devoir prendre une lourde décision pour trancher le sort du match. Et tout est possible : rejouer le match (en entier pas seulement 15min), maintenir ce score, donner la victoire à Marseille… toutes les options existent.

Contactée par RMC Sport, la LFP refuse de s’exprimer mais au sein de l’instance on déplore ces agissements alors que la Ligue fait des efforts pour totalement intégrer le supporterisme dans son quotidien et dans la vie du championnat notamment par ses travaux au sein de l’INS (Instance Nationale du Supporterisme).

Par ailleurs, le parquet de Nice a donc ouvert une enquête. Un dossier de la DNLH sera rendu à la DGPN (Direction Générale de la Police Nationale). Plusieurs policiers SIR (Section d’intervention Rapide) étaient présents et identifiés dans la tribune comme c’est le cas sur les matchs jugés potentiellement tendus. Leur travail sur le terrain associé à l’étude des images de vidéo surveillance du stade devrait permettre l’identification des fauteurs de troubles.