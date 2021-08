Nice-OM: la LFP convoque les deux clubs après les débordements

La LFP a réagi ce lundi aux incidents intervenus lors du choc de la troisième journée de Ligue 1 entre Nice et l'OM. L'instance dirigeante du football professionnel français a convoqué les deux clubs en vue de la séance disciplinaire prévue en milieu de semaine.

Au lendemain des graves incidents intervenus pendant le match entre Nice et Marseille à l'Allianz Riviera, la LFP a pris la décision de convoquer les dirigeants des deux clubs devant la Commission de Discipline. En raison de débordements entre joueurs de l'OM et supporters azuréens, avec notamment l'envahissement du terrain, le choc de la troisième journée de Ligue 1 a fait l'objet d'une interruption d'environ une heure et demie.

>> Toutes les infos sur les incidents du match OM-Nice sont sur RMC Sport

Si le match a repris, sans les joueurs marseillais qui ne voulaient pas rejouer, et a vu Nice être déclaré vainqueur par forfait, la Ligue va devoir se pencher sur cette soirée tumultueuse. Réunie pour la séance qui fait habituellement suite à une journée de championnat, la Commission de Discipline de la LFP analysera le dossier.

"Suite aux graves incidents de la rencontre OGC Nice – Olympique de Marseille (3ème journée de Ligue 1 Uber Eats), la Commission de Discipline de la LFP convoque les deux clubs pour la séance du mercredi 25 août 2021", a indiqué l'instance dans un communiqué.

Nice voulait reprendre, l'OM a dit non

Après de longues négociations, et pendant que les pouvoirs publics et les stadiers tentaient de faire revenir l'ordre, les autorités et la Ligue ont décidé de faire reprendre le match. Après avoir constaté les blessures de trois joueurs de son effectif, Pablo Longoria a refusé. Le président de l'OM a ensuite publiquement justifié son choix.

"On a décidé de ne pas reprendre le match pour la sécurité de nos joueurs. C'est déjà la deuxième fois, on a vécu ça à Montpellier, on a décidé de reprendre là-bas, a expliqué le dirigeant. Ce qu'il s'est passé aujourd'hui est complètement inacceptable. On doit faire des précédents pour le football français. L'arbitre était avec nous, il nous a confirmé, à Jorge Sampaoli et moi, que la sécurité n'était pas garantie. Sa décision était d'arrêter le match. La Ligue a décidé, pour une question d'ordre public, de faire reprendre le match. Ce n'est pas acceptable pour nous, c'est pour cela qu'on a décidé de ne pas reprendre le match et de retourner à Marseille ce soir."

Une décision que n'a pas compris son homologue niçois. Présent en conférence de presse, Jean-Pierre Rivère a regretté l'absence des Marseillais pour la reprise du jeu. Selon le dirigeant niçois, la sécurité des acteurs du match étaient garantie.

Outre l'épineux dossier qui décidera du résultat définitif de la rencontre, la LFP devra aussi trancher sur le cas des joueurs et membres du staff impliqués lors des événements avec les supporters. En particulier Dimitri Payet ou Alvaro Gonzalez. La Commission de Discipline de Ligue pourrait aussi étudier un geste de brutalité commis par l'un des adjoints de Jorge Sampaoli. Le membre du staff marseillais a été filmé en train d'asséner un coup à supporter venu en découdre sur le terrain.