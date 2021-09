Incidents Nice-OM: remonté, Marseille rejouera le match mais va réfléchir à faire appel

Au lendemain du verdict de la commission de discipline de la LFP sur les incidents de Nice-OM, le club phocéen est toujours agacé par certaines décisions prises par l'instance. Invité d'Apolline Matin, ce jeudi sur RMC, le directeur de la communication Jacques Cardoze a toutefois confirmé que l'OM rejouera bien le match sur terrain neutre.

La courte de nuit de sommeil n'a pas chassé la déception. Alors que la commission de discipline de la LFP a prononcé mercredi soir des sanctions après les incidents de Nice-OM le 22 août dernier, à savoir un match à rejouer sur terrain neutre, un point retiré au Gym, ou encore deux matchs fermes de suspension pour Alvaro Gonzalez et un avec sursis pour Dimitri Payet, le directeur de la communication de l'OM, Jacques Cardoze, a redit le mécontentement olympien ce jeudi dans Apolline Matin sur RMC.

"C’est une décision politique, en demi-teinte, et une décision qui à mon sens n’est pas à la hauteur de l’exemplarité qu’elle aurait dû donner au football français, a regretté l'ancien journaliste. On a vu des saluts nazis dans cette tribune, on a vu 150 personnes envahir le terrain, 74 projectiles envoyés en 74 minutes, et finalement on s’est attaché à ce qu’il s'est passé à la 75e minute en sanctionnant Dimitri Payet et Alvaro, considérés comme fauteurs de troubles d’une certaine façon."

>>> Toutes les réactions sur les incidents Nice-OM et les sanctions

"C’était l’occasion de dire stop à la violence..."

Ce qui, dans l'esprit, ne passe pas. "C’est oublier ce qu’il s’est passé durant les 74 minutes avant cela, et moi cela me choque beaucoup, parce qu’il n’y a pas d’exemplarité pour le foot français, a répété Cardoze. Trois matchs de suspension (de huis clos à l'Allianz Riviera, ndlr) dont un déjà purgé, un autre qui est Nice-OM et qui ne sera de toute manière pas rejoué à Nice: finalement il ne reste qu'un seul match à huis clos pour l'OGC Nice, et ça me choque, encore une fois. C’était l’occasion de dire stop à la violence, de dire 'ce n’est pas possible', et j’ai l’impression qu’on banalise la violence. J’en parlais avec Dimitri Payet hier, il a reçu 25 bouteilles durant le match. Quel homme peut supporter ça sans aucune réaction?"

Et le représentant de l'OM de redouter une répétition de tels actes: "Ce qui nous dérange le plus c’est que ce sont deux joueurs marseillais sanctionnés, aucun joueur niçois, ni monsieur Galtier qui avait porté un coup, note Cardoze. Mettez-vous à la place d’un jeune ado qui voit tout ça, et qui se dit 'ben finalement des incidents de jeu, une tribune qui déborde, des saluts nazis, ce n’est pas si grave, ce n’est qu’un match ferme, qu’un point en moins pour mon équipe'. Et derrière deux joueurs marseillais punis pour rééquilibrer. Mais la justice, ce n’est pas de la politique, ce n’est pas rééquilibrer les choses."

"On ira jouer en terrain neutre"

Interrogé sur un éventuel geste fort de l'OM pour exprimer son mécontentement, Jacques Cardoze a toutefois écarté l'idée de ne pas rejouer le match contre Nice sur terrain neutre. "On ira jouer en terrain neutre, a-t-il confirmé. Après ça pose un problème de calendrier puisque Nice ne joue pas de coupe d’Europe alors que nous si, donc on va rejouer ce match dans des conditions moins favorables. Mais on le jouera, ce match..."

Quant à un possible appel, notamment pour la suspension d'Alvaro Gonzalez, l'OM n'a pas encore pris de décision. "La question de l’appel, on va y penser la semaine prochaine, puisqu’on attend les motivations par écrit, que nous n’avons pas encore, indique Cardoze. On ne ferme pas la porte, mais on attend."