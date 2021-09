Ligue 1 en direct: Sampaoli à Paris pour plaider la cause de l'OM après les incidents à Nice

Info RMC Sport - La délégation marseillaise sera représentée par Pablo Longoria; Olivier Grimaldi (avocat), Alexandre Miahle (directeur juridique), Jacques Cardoze (directeur de la communication), Jorge Sampaoli, Pablo Fernandez, le préparateur physique suspendu pour son coup de poing, et Dimitri Payet. Jorge Sampaoli tenait à être sur place à Paris pour défendre ses troupes et témoigner du sentiment de peur et du manque de sécurité ressentis à Nice. Payet a choisi d’être présent lui aussi pour représenter les joueurs. Il aura ainsi tout le loisir d'évoquer le jet de projectile qu’il a reçu et d'expliquer à la commission sa réaction.

Avec F.Ge