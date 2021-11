Incidents OL-OM: la colère de la LFP, qui annonce une "réunion en urgence" ce lundi

La LFP a annoncé que les incidents ayant entraîné l’interruption du choc entre l’OL et l’OM, ce dimanche lors de la 14e journée de Ligue 1, seraient étudiés dès ce lundi par sa commission de discipline. Des premières sanctions sont attendues.

"C’est toi". "Non c’est toi". "Mais c’est toi plus que moi". Personne ne semble vouloir endosser la responsabilité du fiasco. Le choc entre l’OL et l’OM a été interrompu ce dimanche soir lors de la 14e journée de Ligue 1. Dimitri Payet a été victime d’un jet de bouteilles au niveau de la tête. Et Rudy Buquet a renvoyé tout le monde aux vestiaires au bout de quelques minutes. Après plus d’une heure de flottement et de négociations, le speaker du Groupama Stadium a d’abord annoncé que la rencontre allait reprendre, en parlant d’un "acte isolé" en tribunes.

La préfecture de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône a communiqué dans la foulée en affirmant que la décision de reprendre n’appartenait pas au préfet mais à l’arbitre. La Ligue de football professionnel a réagi quelques minutes plus tard en affirmant le contraire. La Ligue a condamné "la violente agression dont a été victime Dimitri Payet" et annoncé "une réunion en urgence de la commission de discipline" dès ce lundi. Avec des premières sanctions attendues. L’instance a aussi regretté "la décision de reprise de la rencontre par le Préfet de région".

Le préfet "dément fermement" les accusations de la LFP

De quoi créer un brouillard un peu plus épais autour de cette soirée ratée. Finalement, le speaker du stade est revenu après près de deux heures d’attente pour expliquer aux spectateurs restants que la rencontre n’allait pas reprendre.

Le préfet a alors "démenti fermement" les accusations de la LFP sur les réseaux. "En aucun cas, il n’a pris la décision de reprise du match, qui ne lui appartient pas, assure un tweet de la Préfecture. Cette décision a été prise par l’arbitre, en présence du préfet, de la vice-procureure, du DDSP (Directions départementales de la sécurité publique) et des présidents de clubs." Reste à savoir qui dit vrai dans cette bataille de communication, qui entache un peu plus l’image de la Ligue 1. En attendant, l’auteur du jet de bouteille contre Payet a été interpellé.