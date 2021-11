OL-OM: imbroglio sur la reprise, la LFP responsabilise le Préfet, qui rejette la faute sur l'arbitre

La rencontre de la 14e journée de Ligue 1 entre l'OL et l'OM a été interrompue pendant plus d'une heure. Si le speaker a annoncé la reprise de la partie, le Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône a fait savoir que la décision finale revenait à l'arbitre. Mais dans un communiqué, la LFP dénonce elle "la décision de reprise" du Préfet.

C'est un scénario assez ubuesque qui s'est déroulé ce dimanche soir, à l'occasion du choc de la 14e journée de Ligue 1 entre l'OL et l'OM. Au Groupama Stadium, la rencontre a été interrompue dès la 3e minute de jeu en raison d'un jet de projectile ayant touché la tête de Dimitri Payet.

"La décision appartient au seul arbitre"

Ruddy Buquet, l'arbitre de la rencontre, a demandé aux joueurs dans la foulée de rentrer au vestiaire. L'interruption a duré plus d'une heure ensuite, avant que la décision de reprise du match soit annoncée. Face à certaines informations circulant sur le contexte de reprise, le Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône a communiqué sur les réseaux sociaux.

"Suite à l'interruption provisoire du match entre l'OL et l'OM, une celleule de crise a rassemblé les autorités, les clubs et les arbitres. Contrairement à ce que certaines rumeurs laissent entendre, la décision de reprise du match laissent entendre, la décision de reprise du match n'appartient pas au préfét, a indiqué le compte de la Préfecture. Elle appartient au seul arbitre."

Pourtant, quelques minutes après l'annonce de la reprise du match, la LFP a communiqué à son tour, pointant du doigt la responsabilité du préfet. "Ces nouveaux graves incidents rappellent que la sécurité des matchs est de la responsabilité du club recevant et des autorités locales, à qui il appartient en dernier ressort de la reprise ou de l’arrêt définitif de la rencontre, a commenté la LFP. La Ligue regrette dans ces conditions la décision de reprise de la rencontre Olympique Lyonnais - Olympique de Marseille par le Préfet de région comme c’était déjà le cas pour AS Saint-Etienne – Angers SCO."

Si le coup d'envoi de la partie était prévu à 20h45, le match n'avait toujours pas repris à 22h30. Au moment de l'annonce, le speaker a précisé qu'au "premier incident, le match sera arrêté définitivement". Depuis le début de la saison de la Ligue 1, seul un match n'a pas été à son terme après des incidents: celui entre l'OGC Nice et l'OM le 22 août dernier, finalement rejoué fin octobre. La LFP a déjà précisé aussi qu'elle se pencherait ce lundi sur ces incidents survenus entre l'OL et l'OM.