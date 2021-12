Incidents OL-OM: les dirigeants marseillais n'ont pas été convoqués par la commission de discipline

INFO RMC SPORT. Alors que la commission de discipline de la LFP doit se pencher ce mercredi sur les incidents du match OL-OM, arrêté le 21 novembre au Groupama Stadium, cette dernière n'a pas jugé bon de convier les dirigeants marseillais - contrairement à leurs homologues lyonnais.

Plus de deux semaines après l'arrêt du match OL-OM au Groupama Stadium, les sanctions suite au jet de projectile sur Dimitri Payet seront enfin connues mercredi soir, après réunion de la commission de discipline de la LFP.

L’Olympique Lyonnais a été convoqué devant l'instance disciplinaire, et les dirigeants rhodaniens pourront donc venir se défendre sur Paris, pour exposer leurs arguments, et notamment le fait qu’il s’agit selon eux d’un acte isolé, que le supporter qui a jeté la bouteille sur Dimitri Payet n’est pas un abonné, qu’il a rapidement été arrêté par le service de sécurité... Bref, Lyon pense avoir parfaitement réagi et ne veut pas payer un certains ras-le-bol général lié aux incidents dans les stades de L1. Ce sera en tout cas le discours des dirigeants de l’OL. Et il n'aura pas franchement de version contradictoire. Du moins de manière orale.

Une convocation de dernière minute envoyée ce mercredi ?

Via des vidéos, rapports ou expertises, l’OM a aussi défendu son point de vue… mais uniquement via un dossier qui a été remis en amont à la commission. Aussi étonnant que cela puisse paraitre, le club phocéen n’a pas été convoqué par la Ligue, ce qui a créé quelques crispations et interrogations dans les rangs marseillais.

Même si l’OM n’a rien à se reprocher sur les faits qui seront jugés, ces incidents sont suffisamment graves (un joueur touché par un projectile) et l’enjeu suffisamment important (match à rejouer ou non) que cela semblait mériter pour beaucoup une présence physique de dirigeants marseillais lors de cette commission, pour apporter un débat contradictoire face aux représentants de l’OL ou aux membres de la commission. Cette dernière peut tout de même changer d’avis, et proposer au dernier moment à l’OM de se rendre sur place pour faire valoir ses arguments.