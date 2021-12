Incidents OL-OM: Les images qui démontent, selon l’OM, l’excuse de l’acte isolé

Alors que la commission de discipline se réunit à 16h30 ce mercredi, l'OM, qui n'est pas convié, avance des pièces à son dossier.

Même si l’OM ne devrait pas être représenté ce mercredi devant la commission de discipline, le club olympien a versé dans son dossier plusieurs pièces pour prouver que le jet de bouteille sur Payet n’est pas un acte isolé, principal angle de défense de l’OL.

BFM Marseille et RMC Sport se sont procuré une vidéo avec un angle de vue inédit sur laquelle l'OM veut s'appuyer pour sensibiliser la commission sur le fait que plusieurs jets de projectiles ont eu lieu avant le jet de bouteille. L’OM a dénombré au moins 8 jets de "projectiles" et a repéré une autre bouteille d’eau lancée en direction du fameux point de corner.

Excuse de l'acte isolé

L’OM veut démonter l’excuse de l’acte isolé, notamment via ces images, en expliquant qu’il s’agissait là d’un vrai contexte hostile. Selon nos informations, le club phocéen a aussi fourni de nombreuses images et différents fond sonores captés par le diffuseur lors desquels Payet est particulièrement visé et insulté par le virage lyonnais, pour mettre en valeur cette ambiance "malsaine".