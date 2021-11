Incidents OL-OM: Maracineanu met la pression sur la Ligue et veut des règlements écrits "noir sur blanc"

Invitée sur BFMTV ce lundi matin au lendemain des incidents lors du match de Ligue 1 OL-OM, la ministre déléguée aux Sports, Roxana Maracineanu, a placé les instances du foot français et notamment la LFP devant leurs responsabilités et réclamé un changement de règlement afin que les clubs puissent être punis en cas de débordement avec les supporters.

Roxana Maracineanu tape du poing sur la table. La ministre déléguée aux Sports n’avait pas prévu d’intervenir sur BFMTV ce lundi matin. Mais au lendemain du match entre l’OL et l’OM, rapidement et définitivement interrompu après un jet de bouteille sur Dimitri Payet, l’ancienne nageuse a exprimé son mécontentement. Elle a aussi mis un gros coup de pression à la Ligue après l’incroyable confusion qui a régné durant presque deux heures avant la prise de décision finale d’arrêter le match. "Il faut que chacun se mette à travailler, a soufflé Roxana Maracineanu. On ne peut plus se cacher derrière son petit doigt et défendre chacun sa chapelle."

"Il faut que l’arbitre sache quoi faire"

Après ce 6eme incident survenu cette saison dans un stade de Ligue 1 avec les supporters, la ministre réclame davantage de sévérité. Et un changement dans le règlement. "Il faut que les clubs mettent noir sur blanc ce qu'ils attendent de leurs supporters. Et qu'il y ait les sanctions en conséquence, individuellement pour les clubs et les supporters, qui soient écrites noir sur blanc dans le règlement. Ce n'est pas le cas actuellement. Le règlement disciplinaire de la Fédération et donc de la Ligue ne considère pas que le public peut être fautif dans un cas comme celui-ci. Il n’y a pas, aujourd’hui, des sanctions contre les clubs qui puissent être prises au cas où des supporters malveillants sont mis en cause dans un match comme celui-là. Il faut que l’arbitre sache quoi faire. Hier tout le monde aurait dû être d'accord pour arrêter le match immédiatement."

Et Roxana Maracineanu de poursuivre : "Il faut se mettre d’accord sur les règles. On ne peut pas se permettre de ne pas être d’accord autour des mêmes règles. Il faut que les instances du football écrivent noir sur blanc ce qu’il se passe en cas de jet de projectile, qu’est-ce qu’il faut faire pour éviter les jets de projectiles et les comportements malveillants pour que les vrais spectateurs puissent profiter du spectacle."

"Le comité d'éthique doit être saisi"

Interrogé sur la passivité de la LFP et le rôle de son président Vincent Labrune, Roxana Maracineanu a reconnu qu'il avait des disfonctionnements. "Monsieur Labrune s'est bien battu pour que le football français retrouve une place, pour que les supporters puissent revenir. Il a été présent pendant la crise. Nous avons débloqué suffisament d'agrent pour venir en soutien du football français. C'est un milieu où il y a de l'argent. C'est une entreprise privée au sens large. Ils ont les moyens nécessaires, financiers et intellectuels, pour se mettre autour de la table pour discuter une bonne fois pour toute des choses à changer. Il y a un comité d'éthique, il est commun à la Fédération et à la Ligue. Il doit être saisi pour qu'il puisse proposer les modifications réglémentaires."