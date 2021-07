Invaincu, l'OM boucle sa bonne préparation sur un succès contre Villarreal

L'OM a battu le vainqueur de la dernière Ligue Europa Villarreal, ce samedi dans un Vélodrome bouillant. Avec un Dimitri Payet encore précieux, le club olympien termine sa préparation invaincu.

A huit jours de son premier match de Ligue 1 de la saison, Marseille a bouclé sa préparation estivale en battant Villarreal (2-1) ce samedi, dans un stade Vélodrome jaugé à 30.000 spectateurs mais plus prompt que jamais à donner de la voix après seize mois d'abstinence.

Payet en grande forme

L'OM, organisé en 3-4-3, a ouvert le score grâce à Dimitri Payet. Le meneur de jeu, placé en position de faux neuf pour l'occasion, a vu son coup franc excentré être dévié par Fer Nino dans sa propre cage (9e). Il a ensuite aggravé la marque à l'heure de jeu d'une reprise du droit, bien servi par Cengiz Under (59e). De quoi confirmer sa bonne forme affichée sur cette phase de préparation.

Les Marseillais ont asphyxié leurs adversaires lors des 20 premières minutes avant que la rencontre ne s'équilibre. La seconde période, durant laquelle ils ont évolué en supériorité numérique après l'exclusion de Juan Foyth (47e), a été entièrement à leur avantage.

Grosses tensions entre Emery et Sampaoli

Leonardo Balerdi (48e) et Cengiz Under (55e) ont aussi fait trembler les filets espagnols mais leurs buts ont été invalidés pour hors-jeu. Gerard Moreno a réduit l'écart pour les vainqueurs de la dernière Ligue Europa en battant Steve Mandana en duel (88e). Le tout dans une ambiance bouillante, qui a vu Unai Emery - envoyé en tribune - et Jorge Sampaoli s'embrouiller avec virulence sur le bord de la pelouse.

Marseille finit donc sa préparation estivale invaincu, avec cinq victoires (Martigues, Sète, Servette Genève, Saint-Etienne, Villarreal) pour deux matches nuls (Braga, Benfica). Les Olympiens débuteront leur saison de Ligue 1 dimanche 8 août (20h45) avec un court déplacement à Montpellier.