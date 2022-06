Mercato: "Bruno Genesio sera au Stade Rennais la saison prochaine", assure le nouveau président

Dans une interview accordée à TVR35, le nouveau président exécutif du Stade Rennais, Olivier Cloarec, annonce que Bruno Genesio sera bien à Rennes la saison prochaine. Il estime qu'il n’y a "pas l’ombre d’un doute".

Le meilleur entraîneur de Ligue 1 - selon ses pairs - va rester en Ligue 1. Sauf retournement de situation, Bruno Genesio sera bien sur le banc du Stade Rennais à la reprise. Le nouveau président exécutif du club, Olivier Cloarec, qui vient de remplacer Nicolas Holveck, en est convaincu.

"Bruno Genesio sera au Stade Rennais la saison prochaine, n’ayez aucun doute là-dessus, assure-t-il dans une interview donnée à la chaîne TVR35. Il se sent très bien en Bretagne. Il est très content du travail effectué l’année dernière, très content de l’ambiance générale au niveau du club. Franchement il n’y a pas de sujet sur la question du maintien de Bruno au Stade Rennais. Il n’y a pas l’ombre d’un doute, Bruno Genesio sera l’entraîneur du Stade Rennais la saison prochaine."

Des discussions pour prolonger

Vendredi, L’Equipe annonçait pourtant que Genesio avait des doutes sur la suite à donner à sa carrière. Il aimerait avoir des renforts lors du mercato estival, sans perdre ses meilleurs éléments, pour réaliser le meilleur parcours possible en Ligue Europa et faire encore mieux que cette saison conclue à la quatrième place de la Ligue 1. Sous contrat jusqu'en 2023, l’ancien coach de l’OL a retrouvé une belle cote grâce à son travail accompli en Bretagne, au point d’être récompensé lors des derniers trophées UNFP et de susciter des convoitises aux quatre coins de l'Europe.

En mars, RMC Sport évoquait notamment les intérêts de Wolverhampton, Tottenham, Everton, Valence et de la Real Sociedad pour le technicien de 55 ans, alors que des discussions sont en cours avec Rennes pour une prolongation de contrat. "Quoiqu'il arrive, je serai là la saison prochaine et je la prépare, expliquait Genesio en mai à RMC Sport. Je suis bien ici. Le climat de travail n'est pas tranquille car on a la pression du résultat mais on peut se dire les choses et avancer franchement sans arrière-pensée. Je suis totalement épanoui."