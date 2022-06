Mercato: Pinault redoute plusieurs départs et veut recruter deux défenseurs à Rennes

François Pinault, propriétaire du Stade Rennais, redoute plusieurs départs de joueurs cet été après la belle saison des Bretons, 4es de Ligue 1. Il insiste aussi pour recruter au moins deux défenseurs centraux.

Le patron était de retour sur ses terres. François Pinault s’est rendu jeudi dans la commune où il a grandi, à Trévérien (entre Rennes et Saint-Malo) pour y dévoiler la plaque de l’école portant désormais son nom. Il en a profité pour parler de la belle saison du Stade Rennais, club dont il est propriétaire depuis 1998, achevée par une quatrième place en Ligue 1.

"Il y a eu deux coups de mou sérieux mais autrement c’était pas mal, a-t-il confié à Ouest-France. C’était une belle année avec de beaux moments de football." Lors d’un échange avec Hubert Guidal, son collaborateur de très longue date, il a confié qu'il aurait tout de même espéré "trois ou quatre points supplémentaires" pour que la saison soit "plus belle encore avec une deuxième place à la clé".

"Nous aurons beaucoup de départs cette année"

Ce constat en précède un autre: la saison très emballante de l’équipe dans le jeu fait des envieux. Et le patron breton redoute une importante fuite de joueurs de talent. "Nous aurons beaucoup de départs cette année, a-t-il déclaré. Il faudra donc recruter. Il faut deux défenseurs centraux." Sa dernière réflexion semble quasiment acter le départ de Nayef Aguerd, très courtisé et objet d’une offre de 35 millions d’euros de la part de West Ham, selon The Guardian. Martin Terrier et Lovro Majer sont aussi observés alors que l’incertitude plane sur l’avenir de Benjamin Bourigeaud et Hamari Traoré, en fin de contrat dans un an.

L’homme d’affaires français a aussi salué les ultras du Roazhon Celtic Kop (RCK), principal groupe de supporters du club, qui ont déployé un gigantesque tifo à son honneur lors de la victoire face à Marseille en mai dernier. "D’une passion paternelle est née une ferveur éternelle", indiquait le message. "C’était superbe et très émouvant, confie Pinault. Nous avons de bons supporters qui ne sont pas dans l’excès. De temps en temps ça dérape un peu mais c’est loin de ce qui se passe dans d’autres clubs."