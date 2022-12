"J’espère qu’ils ne seront pas à la plage", le tacle de Genesio aux dirigeants de la LFP sur le Boxing Day

En marge du match amical gagné par le Stade Rennais face à Brest (3-1) jeudi au Roazhon Park, l’entraineur des Rouge et Noir, Bruno Genesio, a manié l’ironie au moment d’être interrogé sur le Boxing Day en Ligue 1, une idée de la LFP dont il n’est clairement pas fan.

Pas de trêve de Noël pour le Stade Rennais. Coupe du monde décalée oblige, les équipes de Ligue 1 seront sur le pont dès le milieu de semaine prochaine avec la 16eme journée de championnat. Ainsi en a décidé la LFP qui, une fois n’est pas coutume, a instauré un Boxing Day à la française.

Une initiative qui n’emballe pas Bruno Genesio ni ses joueurs. Après la victoire de son équipe face à Brest (3-1) jeudi soir au Roazhon Park, le coach rennais a dit qu’il ne ressentait "pas vraiment" d’attente particulière chez ses joueurs de jouer entre les fêtes.

"On ne va pas non plus pleurer sur notre sort"

"C’est une idée de nos dirigeants. C’est une très bonne idée, a-t-il poursuivi avec ironie. J’espère qu’ils seront aux matchs… Qu’ils ne seront pas à la plage en vacances parce que ce sont eux qui ont eu cette bonne idée. Je ne pense pas que ce soit ce qui excite le plus les joueurs. En Angleterre oui, mais c’est une autre culture. C’est différent. Chez nous, je ne suis pas sûr que ce soit ce qu’il y a de plus excitant mais on s’adapte. On est là pour ça et on ne va pas se plaindre. On reste des privilégiés. On ne va pas non plus pleurer sur notre sort." Rennes se déplacera sur la pelouse Reims jeudi prochain (19h).