Ligue 1: six matchs trois jours après Noël et au jour de l’An… le programme fou du "Boxing Day"

Dix jours après la finale de la Coupe du monde au Qatar, la Ligue 1 reprendra déjà ses droits à l’occasion du premier "Boxing Day" de l’histoire du championnat de France. La LFP a dévoilé ce jeudi le programme détaillé des 16e et 17e journées qui se dérouleront juste après Noël et au jour de l’An.

Les amoureux de football s’apprêtent à vivre deux mois de pure folie. Si la température monte en flèche à l’approche de la Coupe du monde au Qatar dont le coup d’envoi sera donné le 20 novembre, la Ligue 1 sera de retour seulement dix jours après la finale. Pour la première dans l’histoire du championnat de France, la LFP a décidé d’imiter la Premier League avec l’instauration exceptionnelle d’un "Boxind Day" (même si le Boxing Day désigne normalement uniquement le 26 décembre).

Les vacances de fin d’année s’annoncent donc aussi excitantes pour les fans qu'éprouvantes pour tous les internationaux qui seront au Qatar. Au programme, deux journées de championnat (les 16e et 17e) se dérouleront après Noël et au jour dans l’an.

Six matchs le 1er janvier

La LFP a dévoilé ce jeudi le détail de la programmation. La 16eme journée se disputera le mercredi 28 et le jeudi 19 décembre. Six matchs seront au menu le 28 et quatre le 29 avec, chaque soir, eux deux affiches à 21h.

Neymar et tous les acteurs de Ligue 1 devront aussi éviter la nuit blanche lors du réveillon du nouvel An car six matchs sont programmés le dimanche 1er janvier (une affiche à 20h45) et quatre le lundi 2 (une affiche à 21h).

Le programme complet

16eme journée

Mercredi 28 décembre

Deux matchs à 15h sur Prime Video

Un match à 17h sur Prime Video

Un match à 19h sur Prime Video

Deux matchs à 21h (un sur Prime Video, un sur Canal+)

Jeudi 29 journée

Un match à 17h sur Prime Video

Un match à 19h sur Prime Video

Deux matchs à 21h (un sur Prime Video, un sur Canal+)

17eme journée

Dimanche 1er janvier 2023

Quatre matchs à 15h sur Prime Video

Un match à 17h05 sur Canal+

Un match à 20h45 sur Prime Video

Lundi 2 janvier

Un match à 15h sur Prime Video

Un match à 17h sur Prime Video

Un match à 19h sur Prime Video

Un match à 21h sur Canal+

La 16e journée

Ajaccio-Angers

Auxerre-Monaco

Brest-Lyon

Clermont-Lille

Lorient-Montpellier

Marseille-Toulouse

Nice-Lens

PSG-Strasbourg

Reims-Rennes

Troyes-Nantes

La 17e journée

Angers-Lorient

Lens-PSG

Lille-Reims

Lyon-Clermont

Monaco-Brest

Montpellier-Marseille

Nantes-Auxerre

Rennes-Nice

Strasbourg-Troyes

Toulouse-Ajaccio