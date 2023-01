"Je n'avais pas le niveau du PSG": Pastore révèle avoir refusé une prolongation pour ne pas plomber le club

Le milieu offensif argentin Javier Pastore, chouchou du public parti du PSG en 2018, estimait tout simplement que son niveau n'était plus conforme aux ambitions illimitées du Paris Saint-Germain.

Il est rarissime d’entendre un joueur considérer publiquement qu’un projet est devenu trop grand pour lui, sentir que la fin de son aventure est arrivée, qu’il n’a tout simplement plus le niveau requis pour évoluer dans le club qui continue pourtant de compter sur lui. C’est bien ce qui est arrivé à Javier Pastore. En 2018, le milieu offensif argentin a considéré que le temps était venu de quitter la capitale. Un véritable crève-cœur.

"C’était super difficile, oui, parce que je ne voulais pas partir, a-t-il confié à OhMyGoal. Mon coeur me disait: on va rester cinq ans et je vais finir ma carrière ici. C'était l’aventure rêvée pour un joueur de foot, jouer douze ou quinze ans ici, jouer avec Messi, Mbappé, m'entraîner avec eux, et pouvoir raconter ça à mes enfants plus tard. Cela aurait constitué le plus beau des cadeaux. Mais ce n’était pas juste. Je ne trouvais pas ça juste. Je n’avais pas le niveau du Paris Saint-Germain aujourd’hui."

"Le PSG m'a énormément donné"

Javier Pastore avait incarné le passage à l’ère QSI en devenant en son temps la tête de gondole du nouveau projet en place à Paris. Recruté en provenance de Palerme en 2011, Pastore avait été acheté 42 millions d’euros, un record à l’époque. Il venait d’avoir 22 ans. Il s’en ira sept ans plus tard, laissant derrière lui le souvenir d’un joueur d’une élégance rare, illustrée par ses inspirations balle au pied, quelques buts mémorables aussi, mais également des regrets.

Tourmenté par une succession de pépins physiques, Pastore a perdu petit à petit sa place de titulaire. L’issue semblait inéluctable aux yeux des observateurs. C’était aussi le sentiment du joueur, mais pas forcément du club et de son président, Nasser Al-Khelaïfi.

"Pour moi, c’était le bon moment, je ne voulais pas m’obstiner, mais c’était compliqué aussi, parce que le président ne voulait pas me laisser partir, a expliqué Javier Pastore avec un sourire que les supporters parisiens n’auront pas oublié. On a beaucoup échangé et eu des discussions, des rendez-vous à son domicile, je m’en rappelle très bien. Il me disait: 'mais non tu vas voir, tout va changer, on va aller voir un médecin pour tes blessures'. Mais il ne s’agissait pas de ça. A la fin, il faut être honnête. Le Paris Saint-Germain m’a énormément donné, à tous les niveaux, personnel, sportif et financier. Il a fait en sorte que je sois connu dans le monde entier, il m’a fait connaître la sélection. Pour que notre relation reste intacte, j’ai senti que je devais arrêter là."