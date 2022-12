PSG: "Je pense qu’il a envie de rester", les réponses d'Al-Khelaïfi sur l'avenir de Messi

Invité de Rothen s'enflamme vendredi sur RMC, à deux jours de la finale de la Coupe du monde entre la France et l'Argentine, le président parisien Nasser Al-Khelaïfi a fait le point sur l'avenir de Lionel Messi.

Où évoluera Lionel Messi la saison prochaine ? Arrivé à l’été 2021 après avoir empilé les trophées au FC Barcelone, l’Argentin sera en fin de contrat l’été prochain. Il aura alors 35 ans et devra décider quelle suite donner à sa carrière. Comme expliqué en novembre par RMC Sport, Paris aimerait le conserver. Le staff comme la direction parisienne apprécient son rendement et son état d’esprit.

Des discussions après le Mondial

Mais il faudra être patient pour connaitre les envies du joueur. Que la balance penche en faveur du club de la capitale ou de l’Inter Miami, qui rêve de le faire venir, tout devrait s’accélérer après la Coupe du monde. Invité ce vendredi de l’émission Rothen s’enflamme sur RMC, à deux jours de la finale France-Argentine, Nasser Al-Khelaïfi s’est confié sur ce dossier.

"Si on veut tous les deux qu'il prolonge, il va rester, a fait savoir le président parisien. On s’était dit qu’on parlerait après la Coupe du monde. Je confirme mille fois qu’il est très heureux du club, il fait une très bonne saison. Je pense qu’il a envie de rester. Est-ce que ça va se faire ? On va voir, il reste un match."

Comme expliqué par RMC Sport, Paris ne s’attendait pas à ce que l’international argentin se prononce avant cette échéance, lui qui a la possibilité d'activer une option pour une troisième année à l’issue de cette saison 2022-2023 et donc rester à Paris.

Cette saison, Messi totalise 12 buts et 14 passes décisives avec Paris en 19 apparitions toutes compétitions confondues.