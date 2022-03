"Je n’avais plus de vie", Bruno Rodriguez raconte son calvaire avant son amputation

Amputé de la jambe droite il y a neuf jours, Bruno Rodriguez, ancien attaquant passé notamment par le PSG et Bastia, s’est confié sur les raisons qui l’ont poussé à subir cette lourde intervention chirurgicale.

Une nouvelle vie a commencé pour Bruno Rodriguez. Le 8 mars dernier, l’ancien attaquant aujourd’hui âgé de 49 ans était amputé de la jambe droite dans une clinique de Nancy. L’ex-buteur passé par 11 clubs différents entre 1991 et 2006, dont le PSG, Metz, Lens et Bastia, souffrait trop de douleurs à la cheville, dont une tumeur bénigne. "Suite à toutes les in­fil­tra­tions que j’ai faites pen­dant ma car­rière, les en­torses que j’ai eues, on a es­sayé de ré­pa­rer, plus ou moins, ce qui était pos­sible et ça n’a pas pu se faire, a-t-il confié mercredi dans les colonnes de L’Est Républicain. Mais là, j’avais trop mal. Je n’avais plus de vie. Donc on a pris la dé­ci­sion de cou­per. J’étais au point mort. Je ne pouvais plus rien faire, je ne pou­vais plus conduire, je ne pou­vais plus sor­tir. Ce n’était pas évident. Ces der­nières an­nées n’ont pas été agréables à vivre."

"Ce n’est pas ano­din du tout de faire une infiltra­tion"

Celui qui a terminé sa carrière à Clermont Foot en 2006 reconnaît que la décision de se faire amputer a été difficile mais assure aujourd'hui être "soulagé." Bruno Rodriguez dit avoir "hâte de voir ce que ça va don­ner : main­te­nant, il y a des ma­té­riaux assez per­for­mants, donc je pense que ça de­vrait bien se pas­ser", poursuit-il sans aucune rancœur envers qui que ce soit.

"Je ne veux in­cri­mi­ner per­sonne, mais il n’y avait pas tant de pré­ven­tion que ça à mon époque. Ce n’est pas ano­din du tout de faire une infiltra­tion. Si, au moins, mon exemple peut ser­vir à ça, je vais peut-être me lan­cer là-de­dans. Peut-être. Je ne sais pas en­core. Psy­cho­lo­gi­que­ment, déjà, je vais es­sayer d’ava­ler tout ça et on verra." Bruno Rodriguez a inscrit 62 buts en 193 matchs de Ligue 1.