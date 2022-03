Ligue des champions: à combien s'élève le manque à gagner pour le PSG après son élimination

Entre la prime de qualification pour les quarts fixée à 10,6 millions d'euros, la part des droits TV et d'éventuels bonus, le PSG a tiré un trait sur un joli pactole en étant éliminé par le Real Madrid dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

C’est un manque à gagner évident. Sans être un problème majeur. Dans son budget prévisionnel établi en début de saison, le PSG avait prévu un quart de finale de Ligue des champions, au minimum. Le fiasco face au Real Madrid dès les huitièmes va donc creuser un peu plus le déficit annuel auquel le club doit déjà faire face. Il n’y a toutefois pas d’inquiétude à avoir pour le vice-champion de France, qui devrait pouvoir compter sur son actionnaire pour combler ce déficit en fin de saison devant la DNCG, le gendarme financier du football français.

Environ 20 millions d'euros à combler

Et tant que l’UEFA n’aura pas réformé et relancé son fair-play financier, Paris semble être à l’abri d’une menace européenne. Cette saison, la prime de qualification pour les quarts de finale de la Ligue des champions était fixée à 10,6 millions d’euros. A cela il faut rajouter la part de droits, les fameux revenus "match day" comme la billetterie, plus d’éventuels bonus liés aux sponsors. C’est donc un manque à gagner de l’ordre de 20 millions d’euros que devra combler le PSG après cette contre-performance. Au sein du club, ce manque à gagner peut avoir des répercussions sur le budget de certains services, qui peuvent vivre une fin d’année avec plus de restrictions.

Le PSG a aussi tiré un trait sur les 12,5 millions d'euros promis aux demi-finalistes de la Ligue des champions cette saison. Le vainqueur de la finale empochera 20 millions d'euros supplémentaires, contre 15,5 millions pour le finaliste. S'ajoutent à ces dotations fixes une part variable selon les performances du club sur dix ans et le gâteau des droits télé réparti selon la valeur de chaque marché TV des clubs participants.