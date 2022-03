Justice: les victimes chargent Tony Vairelles dans le procès sur une fusillade en 2011

Actuellement jugé en compagnie de ses trois frères pour une fusillade à la sortie d’une boîte de nuit en 2011, Tony Vairelles a été accusé par deux victimes comme étant l’un des tireurs.

Le nom de Tony Vairelles s’est retrouvé au cœur des témoignages des victimes, mercredi lors du troisième jour du procès visant l’ancien joueur et ses trois frères, Fabrice, Jimmy et Giovan devant le tribunal correctionnel de Nancy pour une fusillade à la sortie d’une discothèque dans la nuit du 22 au 23 octobre 2011 à Essey-lès-Nancy. Appelés par Jimmy et Giovan, violemment éjectés de l’établissement quelques minutes plus tôt, les aînés Fabrice et Tony sont suspectés de s’en être pris aux videurs, touchés par des balles. Mercredi, ils ont d’ailleurs accablé l’ancien international français dans leurs témoignages.

Si Fabrice assure que le clan Vairelles "n’a pas tiré sur qui que ce soit", les victimes ne partagent pas cet avis. Carlo Di Napoli, qui se déplace en béquille depuis sa blessure au dos occasionné ce soir-là, a donné une autre version. "J’ai vu Tony Vairelles sortir une arme de sa poche et tirer dans ma direction", a-t-il expliqué dans des propos rapportés par Le Parisien. "Il a voulu me frapper avec la crosse, j’ai donné un coup et il est tombé", ajoute le portier de nationalité allemande, épaulé d’un interprète.

Baldassare Di Napoli, frère de Carlo, également videur, a lui raconté avoir été visé par Fabrice Vairelles. Il explique avoir esquivé une balle qui a touché sa main, avant d’asperger son agresseur présumé de gaz lacrymogène. Selon son récit, son frère Carlo l’a alors rejoint et a tenté de récupérer l’arme tombée au sol avant d’en être empêché par le sifflement d’un nouveau tir qui a effleuré son arcade sourcilière et de tomber au sol. "Puis j’ai vu une ombre fine et grande, le bras tendu vers moi, me tirer dessus, raconte-t-il. Je l’ai reconnu par sa taille. C’est Tony Vairelles, je suis formel."

Un autre videur, Peter Gerdum, assure également avoir été visé par un tir de Tony Vairelles. L’avocate des Vairelles, Me Virginie Barbosa, s’est étonnée de la version des victimes, jamais évoquée lors des dix ans d’instruction. A l’issue d’une journée où il a régné une certaine confusion, la présidente a alors tenté d’éclaircir les débats. "J’ai bien vu Tony Vairelles, lui a réaffirmé Carlo Di Napoli. J’en rêve encore." A la question "qui vous a tiré dessus?", Peter Gerdum a répondu: "C’est Tony Vairelles". "Qui a tiré sur Carlo?" "Tony Vairelles", a-t-il répété. L’ancien joueur de Lens et ses trois frères encourent une peine de dix ans de prison (vingt pour Fabrice Vairelles, qui était en récidive). Le réquisitoire est attendu ce jeudi.