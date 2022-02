Kombouaré défend Messi avec force après PSG-Real: "On ne touche pas à Messi!"

Critiqué de toute part depuis le match de Ligue des champions entre le PSG et le Real Madrid notamment en raison de son penalty raté, Lionel Messi a de nombreux soutiens. Après Sergio Agüero, c’est le coach de Nantes Antoine Kombouaré qui a pris sa défense.

Si Kylian Mbappé voit le monde du football l’acclamer pour son grand match effectué avec le PSG et son but contre le Real Madrid en Ligue des champions (1-0), son coéquipier Lionel Messi ne connaît pas le même sort. Attendu au tournant après des premiers mois compliqués en France, l’Argentin a été la cible de nombreuses critiques, notamment après son penalty détourné par Thibaut Courtois.

En conférence de presse, le coach de Nantes Antoine Kombouaré a fait de son côté les éloges de "la Pulga": "Vous parlez à un inconditionnel. Moi Messi, on ne touche pas! Je vous donne mon avis hein! Je ne critiquerai jamais Messi (…) J’adore le joueur, on ne le touche pas! Toutes les critiques envers Messi sont très dures."

Malgré son admiration pour l’ancien Barcelonais, le Nantais, ex coach du PSG, est conscient qu’il ne peut plus faire autant de différences qu’avant: "Il est né en 1987, 34-35 ans... ce n'est plus le Messi du Barça. Ça n'a jamais été quelqu'un qui court dans tous les sens (…) Il a son âge mais il est encore très bon. Ce n'est plus quelqu'un qui a le coup de rein, capable de marquer 50 buts par saison... mais c'est Messi, on ne touche pas à Messi ! On ne critique pas Messi!"

"C’est une grande victoire pour Pochettino"

Le joueur de 34 ans n’est pas le seul Argentin du club de la capitale à avoir subi des critiques depuis le début de la saison. Malgré une place de leader en Ligue 1 avec une seule défaite au compteur contre Rennes, le jeu proposé par les Parisiens a souvent fait débat. À tel point que le coaching de Mauricio Pochettino a souvent posé quelques questions.

Egalement passé par le banc de touche parisien, Kombouaré est ravi que la victoire face au Real Madrid, avec la manière, puisse redonner du crédit à l’ex-défenseur de Paris: "C’est une grande victoire pour Mauricio Pochettino. C’est certainement leur match référence cette saison. Il attendait de voir son équipe jouer ensemble, faire un pressing ensemble (…) Il faut mettre en avant le travail de Pochettino et ce que les joueurs ont réalisé sur le terrain."

C’est face à des Parisiens en confiance que les Canaris essaieront d’obtenir un résultat positif ce samedi (à 21h). Même si les premiers cités sont favoris sur le papier, Kombouaré veut voir ses troupes se donner sur le terrain: "J’attends de sortir victorieux de cette confrontation, même si je sais que ce sera difficile. Mais j’attends de mes joueurs qu’ils répondent présent, c’est un énorme défi qui nous attend."