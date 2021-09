L'ancien Niçois Rémi Mestrallet est mort dans un accident de la route

L'OGC Nice a annoncé la disparition de Rémi Mestrallet, ex-pensionnaire de son centre de formation. Le joueur de 23 ans a trouvé la mort dans un accident de la route.

Avant de poursuivre son excellent début de saison par une victoire (2-0) à Nantes, l’OGC Nice apprenait ce dimanche la disparition de l’un des siens, frappé par le destin. "Nous avons eu l’infinie tristesse d'apprendre la disparition de Rémi Mestrallet, lors d’un accident de la route. Avant de partir cet été à l’Etoile Fréjus/ St-Raphaël, le milieu défensif avait été pensionnaire du centre de formation. Cette victoire lui est dédiée", a écrit l’OGC Nice, qui lui rendra hommage lors du derby face à Monaco dimanche prochain.

Bordeaux, dont il fut aussi le joueur, a partagé sa peine avec l'OGC Nice. Né dans la région lyonnaise, passé par plusieurs centres de formation, dont ceux de Lyon (2011-2015), Bordeaux (2015-2016) et enfin Nice (2016-2021), avec qui il avait disputé notamment les matchs amicaux face aux Rangers et au Celtic en juillet 2020, Rémi Mestrallet est brutalement décédé dans la nuit de samedi à dimanche. Il comptait une sélection en équipe de France U19.

Dante: "Aucune euphorie malgré la victoire"

Le mot est rapidement passé dans le vestiaire niçois ce dimanche. Le défenseur central brésilien Dante a présenté un visage marqué en conférence de presse, encore sous le choc de la triste nouvelle: "On a un sentiment mitigé. On a appris qu’on a perdu un ancien jeune du centre. Malgré la victoire, aucune euphorie. On présente nos condoléances à sa famille", a-t-il déclaré.

"C’est un drame. Il n’y a pas de mot. C’est un jeune qui était au club depuis de nombreuses années, qui est parti au début de l’été à Fréjus. L’OGC Nice saura lui rendre un très bel hommage", a assuré de son côté Christophe Galtier, l'entraîneur. Le joueur de Sochaux Yann Kitala, qui a partagé plusieurs saisons à l'OL avec Rémi Mestrallet, avant de devenir son adversaire sur le terrain, a publié un message émouvant: "Repose en paix mon frère. J'ai toujours du mal à le croire. Je t'aime mon frère. Paix à ton âme."