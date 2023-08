"L'argent arrivera dégoulinant du sang des enfants": Fonseca furieux que Braga et Benfica négocient avec la Russie

Dans un communiqué publié ce dimanche sur ses réseaux sociaux, Paulo Fonseca, entraîneur du LOSC, a appelé les clubs portugais de Braga et du Benfica à ne pas négocier avec des clubs russes pour les transferts de leurs joueurs. "L'argent arrivera dégoulinant du sang des enfants", dénonce le coach portugais.

"L'argent arrivera dégoulinant du sang des enfants." Paulo Fonseca a dénoncé dans un communiqué publié sur son compte Twitter, les discussions menées par le SC Braga et le Benfica afin de transférer un de leurs joueurs dans un club russe. Le coach portugais demande aux deux clubs à ne pas négocier avec la Russie et rappelle que le pays "continue de tuer des gens" en Ukraine.

"Je ne veux pas y croire"

"Cette semaine, j'ai lu que Benfica et mon SC Braga envisageaient de vendre Chiquinho et Tormena à des clubs russes. Benfica, qui a développé de manière exemplaire des campagnes d'aide à l'Ukraine depuis le début de la guerre. Mon Braga, dirigé par des personnes sensibles au cœur immense. Je ne veux pas y croire. Je m'y refuse", démarre l'actuel entraîneur du LOSC.

"Il y a quinze jours, un club russe a tenté d'acheter Rogerio, le latéral gauche de Sassuolo. Le club italien a refusé d'entamer des négociations et a déclaré que, pour des raisons éthiques liées à la guerre, il ne le ferait jamais. J'étais fier de penser que "mon monde" est encore un exemple. J'appelle Benfica et mon Braga à suivre l'exemple du club italien."

Un lien très fort avec l'Ukraine

"Je sais que le temps passe et que les gens à la maison ont tendance à ne plus beaucoup écouter les nouvelles liées à la guerre en Ukraine, mais chaque jour, la Russie continue de tuer des gens et surtout des enfants innocents, peut-être certains d'entre eux à la maison en regardant un match de football."

"Je sais une chose. Si Benfica et mon Braga concluent des accords avec des clubs russes, cet argent dégoulinera du sang des enfants qui meurent chaque jour en Ukraine. Et beaucoup de ces enfants aimaient le football."

Paulo Fonseca est très lié à l'Ukraine, en raison de ses trois saisons passées à la tête du Shakhtar Donetsk et surtout du fait que sa femme est ukrainienne. Il avait d'ailleurs dû fuir le pays au début de l'invasion russe en Ukraine en février 2022, alors qu'il était à Kyiv avec sa femme et ses enfants. Après un périple de 30h de route et une nuit dans un bunker, lui et sa famille s'étaient réfugiés en Roumanie.