Lille: Fonseca parle de sa nouvelle "vision de la vie" après avoir fui l’Ukraine

Présenté aux médias à l’occasion d’une conférence de presse ce jeudi, Paulo Fonseca, nouvel entraîneur de Lille, est revenu sur l’épisode qu’il a vécu en Ukraine lors de l’invasion russe. Le Portugais affirme avoir changé la vision qu’il a de la vie.

C’est aux sons des bombardements et tirs de mitraillettes que Paulo Fonseca et sa famille se sont réveillés le 24 février dernier. L’invasion de l’armée russe en Ukraine a forcé les ressortissants étrangers vivants en Ukraine à quitter le pays dans les plus brefs délais. Parmi eux, Paulo Fonseca, nouvel entraîneur de Lille qui vivait à Kiev au moment de l’invasion. Le coach des Dogues s’est présenté devant la presse ce jeudi pour, entre autres, revenir sur ce volet chaotique de sa vie. "Vivre ce qu’on a vécu en Ukraine change la vision qu’on a de la vie et l’importance qu’on donne à certaines choses. J’ai vécu un situation compliquée à Kiev. J’étais là-bas quand la guerre à commencé mais ce que j’ai vécu n’a rien à voir avec ce que les Ukrianiens continuent de vivre chaque jour", tempère l’homme de 49 ans.

Entraîneur du Shakhtar Donetsk entre 2016 et 2019, Fonseca a remporté trois titres de champion d’Ukraine pour autant de coupes nationales. Il a ajouté à ce parcours presque sans faute une Supercoupe d’Ukraine en 2017. L’ancien entraîneur de la Roma partage bien plus qu’une ligne sur le CV avec l’Ukraine puisque sa famille est établie là-bas: "Ma femme et mon fils sont Ukrainiens. C’est toujours compliqué de voir ce qu’il se passe en Ukraine. J'espère que la situation sera résolue aussi rapidement que possible parce que la situation est difficile là-bas."

La Roumanie avant de rejoindre le Portugal

Retenu dans un hôtel de Kiev aux côtés des joueurs du Shakhtar Donetsk, Fonseca avait finalement pu rejoindre la Roumanie le 27 février avant s’installer au Portugal avec sa femme et son enfant. L'ex-joueur du Vitoria Guimaraes vivait dans la capitale ukrainienne depuis son départ de l’AS Rome en 2021. Avant son aventure transalpine, Fonseca s’était fait la main avec différents clubs portugais dont le FC Porto et le Sporting Braga, avec qui il a remporté la Coupe du Portugal 2016.

Nouveau meneur du LOSC après le départ de Jocelyn Gourvennec, Paulo Fonseca fera son baptême du feu le 7 août prochain lors de la première journée de Ligue 1 contre l’AJ Auxerre, promu dans l’élite.