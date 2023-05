L'étonnante sortie de Gouiri sur l'affaire Galtier

Présent ce jeudi en conférence de presse, Amine Gouiri a été interrogé sur les accusations de racisme portées contre Christophe Galtier à l’époque où il était son entraîneur à Nice. Et l’attaquant du Stade Rennais s’est montré assez évasif sur le sujet.

Il s’attendait sans doute à être interpellé sur ce sujet. Mais il n’avait visiblement pas envie de trop s’épancher. A deux jours de Nice-Rennes, prévu samedi lors de la 34e journée de Ligue 1 (17h), Amine Gouiri s’est présenté en conférence de presse. Et l’attaquant du Stade Rennais, arrivé l’été dernier en provenance du Gym (28 millions d’euros), a été interrogé sur les accusations de racisme portées contre Christophe Galtier à l’époque où il était son entraîneur chez les Aiglons.

"Beaucoup de personnes ont déjà parlé de ça, dont le coach Didier Digard. Il y a une enquête qui est en cours, je crois. Moi, je me concentre sur le match de Nice. Et c’est tout", a d’abord répondu le buteur de 23 ans. A-t-il tout de même été surpris par ces accusations? "Personnellement, comme je l’ai dit, je me concentre sur le match de Nice. Et je ne répondrai pas à votre question (léger rire)."

"Peut-être que je ne répondrai pas aux enquêteurs"

Un journaliste lui a alors demandé s’il avait été sollicité par les enquêteurs afin de livrer son témoignage dans cette affaire. "Pour l’instant, personne ne m’a appelé. Personne ne m’a contacté, donc je me concentre sur la fin de saison du Stade Rennais, c’est tout", a balayé Gouiri. Mais aurait-il des choses à leur dire? "Je ne sais pas. Peut-être. Peut-être que je ne répondrai pas aux enquêteurs, parce que je n’ai pas envie d’être dérangé."

L’ancien espoir de l’OL a ensuite plaisanté sur cette possible situation: "Je ne réponds pas aux numéros que je ne connais pas. Si je reçois un courrier? Je le jetterai à la poubelle (sourire)." "Du coup, la vérité n'est pas importante à vos yeux?", lui a lancé un journaliste. "Si c’est important. Mais comme l’a très bien dit le coach Digard, la vérité éclatera. Donc vous verrez par vous-même", lui a répondu Gouiri.

"Posez la question aux Niçois"

Un autre journaliste lui a demandé pourquoi les joueurs s’exprimaient si peu depuis la révélation de cette affaire. "Les Niçois étaient en plein parcours de Conference League, ce n’est pas à eux de s’exprimer sur ça, répond-il. Maintenant qu’ils sont éliminés? Bah, posez-leur la question! (…) Nous, on se concentre sur le terrain. Ça, ce sont des choses extrasportives. Ce n’est pas notre problème."