Yohan Mollo dénonce l'escroquerie dont il dit avoir été victime de la part de Patrick Blondeau et Franck Bichon

Yohan Mollo était l’invité de Rothen s’enflamme mercredi sur RMC. Le milieu offensif de 32 ans, qui évolue cette saison à Hyères (National 2), explique avoir été escroqué durant près de dix ans par deux agents, Patrick Blondeau et Franck Bichon. Il les accuse de lui avoir fait perdre près de 98% de ses revenus.

Yohan Mollo, comment ça va ?

"Je te raconte mon histoire, ça fait trois ans que je sais ce qui m’est arrivé. Durant cette période, j’ai vécu des hauts et des très bas. Mais par rapport à notre mentalité de compétiteur et nos responsabilités familiales, on se doit de garder le cap et le moral. C’est important de montrer du caractère devant la famille, parce que si tu montres des failles, tu sais que ça peut les impacter directement. Donc j’essaye d’être le plus fort possible devant eux."

Qu’est-ce qui t’es arrivé ?

"J’ai travaillé avec deux agents, qui s’appellent Franck Bichon et Patrick Blondeau, sur une durée de dix à onze ans. Et il se trouve que j’ai été escroqué. J’ai été victime d’une bande organisée. Des comptes bancaires ont été ouverts sans ma présence, des actes notariés ont été faits, des biens ont été achetés et vendus sans ma présence. Des mises en scène ont été faites dans deux organismes différents. Des prêts à la consommation et des crédits ont été contractés. Des directeurs sportifs étaient de mèche avec eux. Ce qui m’est arrivé, c’est un film!

Il y a une procédure en cours ?

"Oui, c’est pour ça qu’aujourd’hui, j’ai fait cette vidéo. Parce que je n’étais pas autorisé à le faire. C’est mon avocat qui m’a donné le droit de le faire, parce qu’il n’y a pas longtemps de ça, j’ai eu une confrontation avec M. Bichon et M. Blondeau. Ça fait trois ans qu’il y a une enquête qui a été faite."

Qu’est-ce que M. Blondeau et M. Bichon ont dit lors de votre confrontation ?

Ah non mais tu rigoles! Tu as Blondeau qui dit: ‘Moi, je ne comprends pas. Je n’ai escroqué personne.’ De son compte à mon compte, en nom propre, il y a des transferts d’argent qui sont faits. Mais lui, il ne sait pas. Il ne comprend pas. Il n’est pas au courant de ça. En fait, ils ont des sociétés dans lesquelles ils disent que je suis associé, mais moi je n’ai jamais signé aucun document. Je n’ai jamais paraphé aucun document. Parfois, les gens me disent: ‘Tu as été naïf’. Mais si j’avais vu et lu les documents, j’aurais pris conscience des choses. Tous les documents ont été signés et paraphés, mais pas par ma main. Des comptes en banque ont été ouverts. Tu regardes mon numéro de dossier, ce n’est pas mon numéro de téléphone, ce n’est pas mon adresse mail, ce n’est pas mon adresse. Et ces gens-là ne m’ont jamais vu.

Ça s’est passé en France ?

"Oui, en France."

Racontez-nous cette histoire d’assurance vie…

Vers 2014-2015, M. Bichon me convoque à Paris. Je peux vous dire que c’était à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), parce que quand tu te fais violer, tu rappelles de tout. J’entre dans un bureau en présence de mon cousin, ma sœur, mon père et M. Bichon. On me présente une personne, directeur d’agence. M. Bichon lui dit: ‘Expliquez tout à M. Mollo, de combien il est titulaire, à qui il lègues son assurance vie en cas de décès…’

Vous pensiez parler à un banquier à ce moment-là?

"Non, j’ai un directeur d’agence d’assurance vie en face de moi. C’est quelqu’un d’agréé. Lui il existe, il est employé. Il fait sa mise en scène, il me dit: ‘J’ai les documents qui le prouvent. Aujourd’hui, vous êtes titulaire de tant d’argent, vous faites tant de bénéfices à l’année. Tout va pour le mieux. En fonction de vos futures rentrées, vos intérêts vont augmenter. Ne vous inquiétez pas, vous êtes entre de bonnes mains.’ Donc moi, je ne m’inquiète pas."

Et vous signez…

"Non, je ne signe rien, il n’y a pas de documents, parce que cette assurance vie n’a jamais existée. C’était une mise en scène. Le 14 octobre 2019, quand je me suis rendu compte de tout ça, même si je le sentais déjà bien avant, qu’est-ce que j’ai fait? Je devais signer pour un bâtiment de 3 millions d’euros, donc je me présente chez le notaire. Et le notaire me dit: ‘Je ne sais pas qui vous êtes. Vous n’aviez pas rendez-vous’. Mais avant ça, je l’avais appelé et je commençais à tilter. Parce que mes salaires augmentaient et mon rythme de vie changeait. Je me permettais des choses. Quand tu prends 300.000 ou 400.000 euros par mois, tu te dis: ‘Si j’en claque 20.000, 30.000 ou 40.000, ça ne va pas faire mal’. Toute ma vie, j’ai toujours claqué 3.000 ou 4.000 euros, parce que je ne suis pas quelqu’un qui est attiré par le luxe. J’avais une petite Mini Cooper, je vivais dans un appartement. Je n’avais pas la folie des grandeurs, de vouloir faire péter une Lamborghini, de vouloir faire des trucs de fou dans ma vie. Ma seule préoccupation, c’était: ‘Est-ce que je vais assumer cette deuxième vie pour moi mais aussi toute ma famille?’ Chaque décision que j’ai prise dans ma vie, ça n’a pas été pour moi. Je suis parti en Russie, dans des lieux où j’étais triste et je n’ai pas honte de le dire. Mais je l’ai fait, parce que j’avais des responsabilités envers ma famille."

Quand est-ce que vous avez compris que vous étiez victime d’une escroquerie?

"Quand tu commences à avoir des difficultés sur le plan bancaire et qu’à un moment donné, ça ne répond plus, à ce moment-là, tu te dis: ‘Je suis dans la merde’. Moi j’avais des cartes bancaires de ces comptes-là. Sauf que ces cartes bancaires ne me donnaient jamais d’argent. Même 100 euros, je n’arrivais pas à les retirer. J’appelais en disant: ‘Je ne comprends pas, je n’arrive pas à retirer d’argent sur ces comptes’. Et Bichon me disait: ‘Mais Yohan, c’est un débit différé". Bichon s’est toujours mis entre moi et la banque. Tous les documents étaient faux. Et quand je suis allé voir ces banquiers et que je leur ai dit: ‘J’ai un compte chez vous, vous savez qui je suis?" Ils m’ont dit non. ‘Vous m’avez déjà vu?’ Non. Donc vous avez manipulé des milliers d’euros, vous avez fourni des documents, des codes et des chéquiers à une adresse. Et vous ne savez même pas à qui vous parlez."

Vous en voulez aussi à la banque?

"Mais j’en veux à tout le monde. Aujourd’hui, qui doit garantir mon argent? C’est la banque. Parce que l’argent est à mon nom."

Donc à un moment donné, vous avez eu une prise de conscience?

Oui, c’est ça, exact. Je peux juste dire aussi une chose. A mes 30 ans, j’ai rendez-vous devant La Défense, avec un organisme dont je ne peux pas dire le nom. Écoute bien cette histoire, parce que c’est un film. Là, je commençais déjà à être un peu parano. Je rentre dans le bâtiment et je vois un mec au loin qui balaye à l’accueil. Et il stoppe sur moi. Je me dis que c’est bizarre. Pourquoi il vient de boquer sur moi lui? Comme par hasard, trois minutes après, ce mec vient vers moi. Il me fait badger. Un badge dont j’ai une photo, j’ai la preuve que j’étais bien à cet endroit, parce qu’après le rendez-vous, M. Bichon a voulu m’enlever le badge mais je l’ai gardé. Et je l’ai pris en photo. Tu vois le nom du mec qui m’a reçu, tu le vois sur la carte. Donc on va à l’accueil. Il me badge, un mec agréé aussi. Je monte, je ne me rappelle plus à quel étage. Je rentre dans un bureau et on me fait croire que je parle à la secrétaire du PDG. Sauf que M. Bichon, il ne crie jamais. Quand il parle, c’est le bon petit Français, qui a toujours réponse à tout, avec le bon vocabulaire. C’est quelqu’un de très noble. Le problème, c’est que durant toute la conversation, M. Bichon s’est mis à crier, avec un ton ‘je te domine’. Et dans ma tête, je me suis dit: ‘La femme me dit qu’elle est secrétaire du PDG et elle se laisse parler comme ça?’ Mais je n’ai pas eu le temps de lui poser des questions. La discussion a été brève. Parce qu’à chaque fois que j’étais sur le point de découvrir la vérité, à chaque fois il y avait un mensonge, à chaque fois il y avait une mise en scène, à chaque fois il y avait des documents. A chaque fois, il y avait une manipulation qui était faite et je me disais: ‘Ah ok, c’est vrai, on peut reporter, je ne m’inquiète pas. C’est vrai. Ça m’appartient’."

Vous ne vérifiez pas vos comptes durant toutes ces années ?

"On me faisait croire que tout cet argent, il partait directement sur l’assurance vie. J’ai un papa qui a 83 ans. Tu crois qu’il comprend quelque chose sur le plan bancaire? J’ai une mère qui a 73 ans, elle a fait des ménages toute sa vie. Tu penses qu’elle a un BTS financier?"

De combien estimez-vous avoir été escroqué?

"Je vous le dis officiellement. Aujourd’hui, dans mes comptes français, il y a 6 millions d’euros qui ont transité. Mais il y a aussi mes droits d’image, parce que j’ai signé des contrats de droits d’image quand j’étais au Zénith. Et celui-là, on ne peut pas me dire qu’il n’a pas existé. J’ai signé un contrat d’une durée de cinq ans pour à peu près 5 millions d’euros quand j’étais au Zénith. Et une semaine après, en présence de M. Blondeau, M. Bichon, des contacts russes et le directeur sportif, j’ai signé un deuxième document, que j’ai en photo. Je crois que c’était 600.000 euros à la signature, parce que sur le contrat de travail, la prime à la signature n’apparaît pas. Elle n’apparaît que sur le contrat de droits d’image. Et sur ce contrat, il y a 600.000 à la signature et je crois 250.000 en plus, ou un truc comme ça. Le temps passe, j’appelle le directeur du Zénith mais il ne veut pas me parler. Et quand je demande ce contrat de droits d’image, ils me disent: ‘De quoi tu parles? On ne sait pas de quoi tu parles’."

(Il enchaîne): "Blondeau il ne peut pas me voir, je ne peux pas le voir. Parce qu’au niveau de sa mentalité, il me répugne. C’est une personne qui est zéro sur le plan humain. Tout simplement. Le jour où il fera quelque chose pour quelqu’un sans attendre quelque chose, je pense que c’est impossible. Parce que j’en ai vu des gens horribles dans ma vie, mais des gens comme ça… Tu arrives à la cinquantaine, la seule chose dont tu peux parler dans ta vie, c’est: ‘Moi, j’ai conduis une Ferrari. Moi, je suis parti à Saint-Tropez. Moi, je porte une Rolex à 80.000 euros. Moi, je conduis une Porsche à je ne sais pas combien’. Mais mon pote, moi je m’en fous de ta vie! Tu crois que c’est ça la vie?"

Combien de temps avez-vous fait confiance à Patrick Blondeau et Franck Bichon?

"Dix ou onze ans."

Pourquoi êtes-vous restez aussi longtemps avec eux?

"En fait, Bichon c’était le pigeon de Blondeau. Un jour, je me suis frité avec lui. Parce qu’un jour, il me dit: ‘On ne t’a pas bien éduqué’. Et le jour où il m’a dit ça, s’il avait été en face de moi, je l’aurais pris au sang. Parce que quand tu dis ça, tu insultes mon père. Et moi, je suis quelqu’un de trop fier. Et quand on parle de mon père, c’est comme si on parlait de Jésus. Pour moi, dans mon éducation, mon père ça signifie Jésus. Et quand tu touches mon père, tu touches ma fierté, mon orgueil, tu touches tout. Mais pourquoi je suis resté avec lui? Parce que d’année en année, mes contrats augmentaient. Tout se passait bien. Pourquoi partir quand les choses se passent bien? Dans ta carrière, tu passes d’un club à un autre, on te dit que tu prends plus d’oseille, on te dit que ça passe bien. On te dit que sur le plan du patrimoine, tu es bien. On te dit que partout tu es bien. Pourquoi je vais partir?"

Avez-vous échangé avec d’autres joueurs gérés par Patrick Blondeau et Franck Bichon?

Il y a un joueur qui s’appelle Olivier Veigneau. Quand je l’ai appelé, je lui ai dit: ‘Olivier, fais attention à toi, parce que ces gens-là sont…’ Et Olivier m’a dit: ‘Oué, mais Franck (Bichon) m’a appelé à l’avance, il m’a dit que tu étais un fou, il m’a dit que tu disais des bêtises, que tu étais un malade mental, que tu avais claquer tout ton oseille’. Le mec, avant que je l’appelle, ils lui avaient fait un travail (…) Le problème, c’est que moi je suis trop gentil. J’ai trop un grand cœur. Dans mon éducation, j’ai été formé comme ça. Quand on fait confiance à quelqu’un, que cette personne s’assoit à table, qu’elle embrasse tes neveux, qu’elle vient au mariage de ma sœur, pour moi ça fait partie de la famille. Moi, je suis comme ça. J’ai un cœur. Et je n’ai jamais eu cette mentalité arrogante et hautaine. J’étais avec mes potes, j’allais livrer des pizzas, je m’en bâtais les reins. J’étais quelqu’un de simple. Demain, tu m’appelais pour aller sur un chantier porter du béton, j’allais le faire."

Mais vous n’étiez pas stupide non plus…

"Tu t’assois à une table, tu crois qu’il y a une personne qui te ment, deux personnes qui te mentent. Sauf qu’à la table, il y en a vingt. Et sur les vingt, tous ont la même version. Qu’est-ce que tu fais?"

A quel moment précis vous êtes-vous rendu compte de l’arnaque?

"Le 14 octobre 2019, le jour de l’anniversaire de ma mère. Il y a deux ans et demi. Parce que, comme je t’ai dit, je devais signer pour un bâtiment, à Paris. Je suis allé voir le notaire, il m’a dit: ‘De quoi vous parlez?’ Pourquoi ce mensonge a marché, c’est parce qu’il y avait une assurance vie. Donc qu’est-ce que j’ai fait? Je suis retourné dans cette assurance vie. J’ai regardé la même personne dans les yeux et je lui ai dit: ‘Il est où mon oseille?’ Il m’a dit: ‘Je ne sais pas de quoi tu parles. Il n’y a jamais eu d’oseille’.

Tout l’argent partait dans cette assurance vie?

"Non. Ce que j’ai découvert, c’est que les salaires partaient sur un compte à Paris. Je ne peux pas vous dire le nom de la banque. Et lui me faisait croire que les salaires partaient directement dans l’assurance vie."

Combien il vous reste aujourd’hui?

"Aujourd’hui, je ne vais pas mentir, le contrat que je touche à Hyères (en National 2, ndlr) est de 7.000 euros nets. Je devais payer 80.000 euros d’impôts quand j’étais à Saint-Etienne. J’ai viré 80.000 euros sur un compte société. Sauf que M. Bichon a pris les 80.000 euros et il les a mangés. Du coup, les impôts m’ont appelé, j’ai été majoré à 150.000 euros. Il me reste une partie d’argent pour vivre, qui est très minime, parce qu’il m’a pris 98% de ma somme on va dire. Mais lors de mon dernier contrat au Panathinaïkos, je prenais environ 25.000 euros par moi, et ce contrat, il n’a pas pu le toucher. Parce qu’en gros, j’ai pris les tenants et les aboutissants. J’avais le couteau sous la gorge, j’avais des problèmes au niveau des finances. Et j’ai contrôlé de A jusqu’à Z, chose que j’aurais dû faire toute ma carrière. Je suis d’accord que j’ai été bête, je suis d’accord que j’ai été con. Tous les jours je m’en veux. Je sais que je n’ai pas fait ce qu’il fallait. Le problème, c’est que j’ai fait confiance à quelqu’un. On m’a détruit.

Comment se fait-il qu’un joueur de votre niveau se retrouve en National 2?

"Moi-même, je ne le comprends pas. Quand je finis au Panathinaïkos, je me suis entraîné seul durant 34 semaines. Laszlo Bölöni (l’entraîneur du Panathinaïkos, ndlr) est revenu et j’ai été élu meilleur latéral du championnat (de Grèce). Tu crois que c’est un hasard? C’est parce que j’ai faim, j’ai la rage. Le problème d’aujourd’hui, c’est qu’il faut que tu es 18 ans, 20 ans, 21 ans. On s’en fout que tu t’appelles Yohan Mollo, que tu sois bon et que tu viennes apporter une valeur ajoutée à une équipe. Parce que quand on va te prendre, la première qu’on va se poser, c’est: ‘combien je vais le revendre?’ Zéro, donc ça ne m’intéresse pas. Ils préfèrent prendre trois ou quatre jeunes intermédiaires."

Avez-vous un message à faire passer aux autres joueurs professionnels?

"Le message que je veux faire passer à tous les jeunes, c’est ne faites pas la même erreur que moi. Vérifier tout de vos propres yeux, de la première à la dernière lettre. Quand on vous propose un bien immobilier, vous prenez des avis différents, vous écoutez ce qu’on a à vous dire mais vous ne dites pas oui tout de suite. Tu ne comprends pas un mot ou une phrase, tu te l’as fait réexpliquer. Et même si c’est des centaines de fois, tu le fais."

Qu’avez-vous à dire à Patrick Blondeau et Franck Bichon?

"Moi, je suis très croyant. Dieu voit tout. Ces gens-là aujourd’hui, je ne pense pas qu’ils puissent se regarder dans une glace. Tu sais pourquoi on m’a détruit? Pour du confort. On ne m’a pas détruit pour des gens qui n’étaient pas bien sur le plan bancaire ou qui devaient survivre. On m’a détruit pour des montres, des voitures, des maisons et des voyages."

Va-t-il y avoir un procès?

"Oui, le 23. Pourquoi vous pensez que j’accepte les interviews et que je peux parler ouvertement de toute ce qui se passe dans ma vie? Parce que je n’ai rien à cacher moi. J’ai toutes les preuves de tout ce que je vous dis."

NDLR: Patrick Blondeau n'a pas répondu aux sollicitations de RMC Sport.