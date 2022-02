"L'OL, c’est une étape pour l’équipe de France", les grandes ambitions de Faivre

Arrivé en fin de mercato hivernal à l’Olympique Lyonnais, Romain Faivre sait ce qu’il veut pour la suite de sa carrière. Grâce à l’exposition qu’il devrait avoir chez les Gones, le milieu offensif a fait savoir en conférence de presse, avoir pour objectif une place en Equipe de France.

Les supporters de l’Olympique Lyonnais pouvaient craindre le pire en voyant leur milieu de terrain Bruno Guimaraes partir à Newcastle. Mais pour combler ce vide dans l’entrejeu, la direction a mis les bouchées doubles pour offrir à Peter Bosz Tanguy Ndombele et Romain Faivre.

Désireux de changer d’air depuis l’été dernier, Faivre voit cette opportunité comme ne vraie chance de montrer au sélectionneur de l’équipe de France ses qualités: "J’ai une marge de progression importante. J’ai pour objectif d’être international. Lyon c’est une étape pour l’équipe de France."

Visé à l’étranger (AC Milan), le joueur de 23 ans est ravi de poursuivre sa progression dans son pays: "Point positif, je reste en France et c’était mon objectif malgré des contacts à l’étranger. J’ai fait le choix de rester. Mon intégration va être aidée par des joueurs que j’ai côtoyé chez les Espoirs."

"J'ai des ambitions et je me fixe des objectifs élevés"

Romain Faivre assume cette volonté de gagner, qui pourrait faire le plus grand bien à sa nouvelle formation: "Je suis un joueur hybride. Je peux jouer sur le côté. J’aime marquer et faire marquer. J’ai des ambitions et je me fixe des objectifs élevés. J’ai des ambitions car le club est en huitièmes de finale de la Ligue Europa. Ça compte."

Des propos très prometteurs pour les Gones, d’autant que ces derniers auront besoin de ses qualités pour remonter au classement. Même si la victoire (2-1) contre l’Olympique de Marseille a fait du bien au moral du septième au classement en championnat.