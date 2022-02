Newcastle, l'OL, Aston Villa, le Barça... qui a bouclé le meilleur mercato d'hiver?

La fenêtre hivernale pour les transferts s’est refermée lundi soir dans les cinq plus grands championnats européens. A l’image de l'OL en Ligue 1, plusieurs clubs ont signé de jolis coups ou des gros paris pendant le mois de janvier. RMC Sport dresse le bilan de ces formations au mercato le plus réussi.

Après avoir bouclé les arrivées de Lionel Messi, Sergio Ramos ou encore Gianluigi Donnarumma et Georginio Wijnaldum cet été, le PSG s’est montré beaucoup moins actif pendant le mois de janvier. Le club francilien a surtout tenté de dégraisser son effectif avant la fermeture du mercato dans les principaux championnats européens.

A l’inverse de Paris, d’autres formations européens ont renforcé leur effectif cet hiver à la faveur de plusieurs transferts retentissants ou de paris ambitieux. Si seules les performances sur le terrain permettront réellement de savoir qui constituera un top ou un flop du mercato, voici quelques équipes ayant signé un beau recrutement durant le mois écoulé.

>> Les infos et rumeurs du mercato en direct

Newcastle, un mercato intelligent en vue du maintien

Racheté par un consortium financé par le fonds souverain d’Arabie saoudite, Newcastle a disposé d’une belle enveloppe pour recruter lors du mercato hivernal. Avec des moyens quasi illimités et malgré les craintes de voir certains clubs anglais refuser de leur vendre des joueurs, il faut reconnaitre que les Magpies ont bien renforcé leur équipe en janvier, pour près de 110 millions d’euros.

18e de Premier League, le club a paré au plus pressé avec des recrues capables d’apporter rapidement un plus au groupe dirigé par Eddie Howe. Outre l’expérimenté Kieran Trippier, rapatrié après deux ans et demi à l’Atlético, Newcastle a acheté Chris Wood. Habitué du championnat anglais, le buteur néo-zélandais a quitté Burnley pour près de 30 millions d’euros.

>> La Premier League est à suivre en direct sur RMC Sport

Les Magpies en profite pour affaiblir un concurrent direct dans la lutte pour le maintien. Ensuite, le nouveau riche du football anglais s’est offert deux titulaires réguliers de Brighton et Aston Villa, Dan Burn et Matt Targett afin de solidifier le secteur défensif. Là encore, en affaiblissant deux formations du milieu de tableau.

Incapable d’attirer une véritable star du ballon rond à cause de son mauvais début de saison, Newcastle a quand même cassé sa tirelire pour signer Bruno Guimaraes en provenance de Lyon et moyennant un chèque d’environ 50 millions d’euros. En recrutant le milieu brésilien, le club anglais a ajouté une belle dose technique à son entrejeu et pourrait donc opter pour un football plus offensif en l’associant à Allan Saint-Maximin ou Miguel Almiron. Pas de chance pour le club anglais, Hugo Ekitike a refusé de quitter Reims pour l'Angleterre en raison de l'incertitude sur l'avenir du club en Premier League.

Lyon a bien vendu et s’est renforcé

Jean-Michel Aulas a répété à l’envi que Lyon n’avait pas besoin de vendre pour équilibrer ses comptes cet hiver. Mais quand Newcastle a sorti le chéquier pour recruter Bruno Guimaraes, l’OL a accepté de se séparer d’un cadre de l’équipe entraînée par Peter Bosz.

Après le départ de l’international brésilien, les Gones ont trouvé son remplaçant et ont grillé la concurrence dans le dossier Romain Faivre. Auteur de huit buts et six passes décisives en 22 apparitions avec Brest, le milieu offensif de 23 ans fait partie des joueurs prometteurs de Ligue 1 et Lyon a sécurisé son avenir sur le long terme en le signant jusqu’en juin 2026.

En profitant des difficultés du PSG à boucler l’arrivée de Tanguy Ndombele, Lyon a obtenu le prêt avec option d’achat (65M€ mais non-obligatoire) du milieu français de Tottenham.

Revanchard après son aventure compliquée à Tottenham, l’international tricolore retrouve la Ligue 1 et le club rhodanien où il a brillé entre 2017 et 2019. Une solution gagnant-gagnant? Peut-être. En tout cas, l’OL y croit et compte bien utiliser ses deux recrues dans la course à l’Europe et au podium en championnat.

Le Barça a comblé les besoins de Xavi

Installé sur le banc du Barça après l’éviction de Ronald Koeman, Xavi Hernandez doit remettre de l’ordre dans la boutique blaugran. Le tout en jonglant avec le plafond salarial de la Liga qui a un peu freiné les ambitions catalanes lors du mercato hivernal.

Pourtant, l’entraîneur de 42 ans a obtenu les renforts souhaités en vue de la seconde moitié de la campagne 2021-2022. Le vétéran Dani Alves est arrivé pour apporter sa culture de la gagne et encadrer les jeunes pousses de la Masia. Au passage, Barcelone a renforcé son secteur défensif, si souvent dans le dur, avec un latéral droit d’expérience.

En attendant la résolution du cas Ousmane Dembélé, le club catalan a aussi doté l’équipe première de sacrés renforts offensifs. Xavi voulait des joueurs de couloir, il a eu gain de cause avec l’arrivée de Ferran Torres (55M€) en provenance de Manchester City. Outre l’international espagnol, clairement Barça-compatible et formaté depuis un an et demi par Pep Guardiola, le coach blaugrana a aussi enregistré le retour d’Adama Traoré à Barcelone. Moins en vue depuis quelques temps avec Wolverhampton, l’ailer de 26 ans connait par cœur le jeu de l’équipe après avoir été formé à la Masia.

Comme une cerise sur le gâteau en fin de mercato, Pierre-Emerick Aubameyang va s’engager gratuitement avec le club présidé par Joan Laporta après avoir trouvé un accord pour résilier son contrat avec Arsenal et empoché près de 8,5 millions d’euros (l’équivalent de six mois de salaire chez les Gunners). Tout bénéf' pour le Barça qui monte en gamme avec un buteur de la trempe du Gabonais de 32 ans.

La Juventus s’offre le très gros coup Vlahovic

Orpheline de Cristiano Ronaldo depuis l’été, la Juventus est à la peine en ce début de saison. Seulement cinquièmes de Serie A, les Bianconeri sont déjà distancés dans la course au titre et ne possèdent que la onzième attaque du championnat (34 buts). Afin de remédier à ces problèmes offensifs, le club turinois a recruté Dusan Vlahovic jusqu’en 2026.

Le Serbe de 22 ans, buteur à 20 reprises en 24 matchs disputés toutes compétitions en 2021-2022, constitue tout simplement le transfert le plus cher du mercato hivernal avec un montant de 70 millions d'euros (+ 10 millions d'euros de bonus potentiels). Le tout sans oublier un salaire à hauteur de 7 millions d'euros nets par saison et 11,6 millions d'euros de commissions pour ses agents.

La Juve a aussi fait preuve d’opportunisme en rachetant les six derniers mois du contrat de Denis Zakaria avec le Borussia Mönchengladbach. Histoire d’équilibrer ses comptes et de dégraisser un peu son effectif, le club piémontais a profité de ses bonnes relations avec son ancien directeur sportif Fabio Paratici pour envoyer Dejan Kulusevski et Rodrigo Bentancur à Tottenham.

Prometteurs mais jamais considérés comme des cadres de l’équipe entraînée par Massimiliano Allegri, le Suédois et l’Uruguayen vont tenter de se relancer en Premier League et pourraient ainsi rapporter près de 70 millions d’euros à la Vieille Dame.

Manchester City et Liverpool pensent déjà au futur

Habitué à faire la une des médias argentins, Julian Alvarez demeure encore assez méconnu en Europe. Mais avec l’annonce de son transfert à Manchester City pour près de 17 millions d’euros, cela risque de changer très vite. Considéré comme un grand espoir du football sud-américain, l’attaquant de 21 ans restera à River Plate jusqu’à la fin du mois de juin et rejoindra ensuite le groupe de Pep Guardiola.

Présenté comme le successeur de Kun Aguero, le nouveau joueur de l’Albiceleste (six sélections) vient de boucler la saison 2020-2021 avec 24 buts et 15 passes décisives en 46 rencontres toutes compétitions confondues avec le Millonario. Il s’agira désormais à Julian Alvarez de franchir un nouveau cap en Europe et en Premier League. En cas de réussite rapide du buteur outre-Manche, les Citizens auraient enfin trouvé leur nouveau numéro 9. Et sans dépenser une fortune.

A l’heure où la prolongation de Mohamed Salah est toujours espérée mais traîne un peu, Liverpool a ajouté une nouvelle flèche à son secteur offensif avec Luis Diaz. Pas habitués à une énorme rotation, la faute aux prestations XXL de Sadio Mané et de son compère égyptien, les Reds ont quand même lâché 60 millions pour arracher l’ailier au FC Porto et le chiper sur le fil à Tottenham.

A tout juste 25 ans, le Colombien semble d’abord rejoindre les pensionnaires d’Anfield dans un rôle de doublure. Mais qui sait? En conservant les bases de son début de saison au Portugal, 14 buts en 18 matchs de championnat, Luis Diaz pourrait offrir une nouvelle solution offensive à Jürgen Klopp.

Aston Villa et Everton signent des jolis coups à la sauce Premier League

En nommant Steven Gerrard sur le banc de l’équipe première en novembre dernier, Aston Villa a mis la main sur l’un des techniciens les plus attendus de la Premier League. Au passage, les Villans se sont offert l’une des légendes du championnat anglais et ont déjà exploité son carnet d’adresses pour recruter Philippe Coutinho lors du mercato.

Le Brésilien, dans le dur au Barça, a rejoint son ex-coéquipier de Liverpool et va tenter de donner un nouveau souffle à sa carrière. Dans le genre belle opportunité, Aston Villa a aussi négocié le transfert de Lucas Digne pour 30 millions d’euros. En froid avec Rafa Benitez à Everton, le latéral gauche tricolore s’est déjà montré décisif avec sa nouvelle équipe en offrant le but de la victoire à Emiliano Buendia contre… Everton. Rafa Benitez, lui, s’est fait virer trois jours après le départ du Français.

Richarlison et Lucas Digne lors d’Everton Aston Villa, le 22 janvier 2022 © Icon Sport

Après la page Benitez et un bref intérim de Duncan Ferguson, les Toffees ont convaincu Frank Lampard de relever un nouveau défi. A défaut de séduire Wayne Rooney de retrouver son club formateur, les pensionnaires de Goodison Park ont séduit la légende de Chelsea. Environ un an après son départ des Blues, l’ancien milieu a signé en fin de mercato mais n’a pas perdu de temps. Après son officialisation, le nouveau boss d’Everton a obtenu les arrivées de Donny van de Beek, prêté par Manchester United, et de Dele Alli.

Recruté sans payer la moindre indemnité le milieu offensif anglais pourrait rapporter près de 48 millions d’euros à Tottenham en fonction de certains bonus liés à ses performances. Le Néerlandais, lui, a quitté les Red Devils avec une énorme envie de jouer et de montrer comment les Mancuniens se sont trompés à son sujet en le laissant cirer le banc.

L’OM, Bordeaux et Saint-Etienne ont tenté un mercato malin

Pas forcément très clinquant, le mercato en Ligue 1 a quand même vu certaines équipes multiplier les paris. Toujours freiné par des finances limitées et les non-départs de Boubacar Kamara, Duje Caleta-Car ou Alvaro Gonzalez, l’OM a recruté avec peu de moyens.

Mais l’actuel troisième de Ligue 1 a renforcé l’effectif de Jorge Sampaoli avec la signature de Cédric Bakambu, déjà buteur pour sa première dans l’élite, et l’ancien d’Arsenal Sead Kolasinac. Deux joueurs expérimentés qui pourraient donner un beau coup de pouce en seconde partie de saison.

Dans le bas du classement, la lutte pour le maintien risque de voir Bordeaux et Saint-Etienne se battre avec ardeur pour éviter la relégation. Aussi bien les Girondins que les Verts ont recruté à tour de bras en janvier.

Le club au scapulaire a enregistré les arrivées quatre joueurs dont les habitués du championnat Marcelo (ex-OL) et Josuha Guilavogui (ex-Wolfsburg) et deux espoirs, le Bosnien Anel Ahmedhodzic et l’Ukrainien Danylo Ignatenko. Dans le même temps, la direction bordelaise a négocié les départs d’indésirables tels Samuel Kalu, Josh Maja, Otavio ainsi que la résiliation du contrat de Laurent Koscielny.

La présentation de Josuha Guilavogui à Bordeaux le 1er février 2022 © Icon Sport

Victorieux de son premier match en Ligue 1 avec l’ASSE contre Angers (1-0), Pascal Dupraz a convaincu sa direction de renforcer l’équipe cet hiver quand Claude Puel n’avait pas jugé nécessaire de recruter pendant l’été. A l’arrivée, Saint-Etienne a bouclé les recrutements d’Enzo Crivelli, Joris Gnagnon, Eliaquim Mangala, Paul Bernardoni, Sada Thioub, Bakary Sako et Falaye Sacko.

Sept recrues qui viennent ajouter de la profondeur dans tous les secteurs de jeu. Sept recrues, qui, sont toutes arrivées libres ou sous la forme d’un prêt. Sans débourser des sommes folles, les Verts ont peut-être ajouté les joueurs capables d’aider l’équipe à se maintenir en L1. Un potentiel sauvetage qui aurait des allures de miracle après le début de saison chaotique et qui serait alors clairement marqué du sceau du mercato hivernal. Rendez-vous le 21 mai prochain, au soir de la 38 journée, pour savoir si ce marché à prix réduit a porté ses fruits.