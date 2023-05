L'OL dévoile son nouveau maillot domicile pour la saison 2023-2024

L'Olympique Lyonnais et son équipementier Adidas ont dévoilé ce mardi la nouvelle tenue domicile des Gones pour la saison 2023-2024, qui veut rendre "hommage à la culture et au patrimoine lyonnais".

L'OL est devenu mardi la première équipe de Ligue 1 à présenter son maillot principal pour le prochain exercice. Le club rhodanien et son équipementier allemand Adidas ont révélé la nouvelle tunique domicile des Gones pour la saison 2023-2024, mise en vente à partir de 100 euros. Le maillot est évidemment à dominante blanche, orné de fines bandes bleues et rouges dans la continuité de l'écusson, tandis que le col est bleu, blanc, et rouge, semblable à celui des vestes des chefs de cuisine.

"Le col tricolore qui reprend les couleurs emblématiques du club est une évocation des chefs qui incarnent la gastronomie lyonnaise et transmettent leur savoir-faire aux jeunes générations. La transmission est également l’un des piliers de l’académie du club", détaille le communiqué de l'OL.

Le nouveau maillot porté samedi pour OL-Reims

Le logo d'Adidas, les trois fameuses bandes sur les épaules, le sponsor Emirates et le flocage sont quant à eux dorés. "Les détails dorés et le piqué haut de gamme de la matière rappellent la qualité de la formation et la recherche permanente de l’excellence", poursuit la déclaration du club. En 2016, l'OL avait déjà joué avec des flocages dorés l'espace d'une demi-saison : le 9 janvier, à l'occasion de l'inauguration du Parc OL, devenu Groupama Stadium, les joueurs lyonnais avaient arboré le "maillot des lumières" qu'ils avaient ensuite conservé jusqu'à la fin de saison.

L'OL précise que ce nouveau maillot sera étrenné samedi, à l'occasion de la réception du Stade de Reims pour la 37e journée de Ligue 1. Quelques heures plus tôt, les féminines, sacrées championnes de France pour la 16e fois dimanche, recevront elles aussi les Champenoises au Groupama Stadium, pour le compte de la dernière journée de D1 Arkema.