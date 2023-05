OL: les Bad Gones préparent un hommage à Jean-Michel Aulas, le président du club "pour l'éternité"

Après 36 ans à la tête du club, Jean-Michel Aulas va quitter son poste de président de l’Olympique Lyonnais. Les Bad Gones ont prévu de lui rendre hommage au Groupama Stadium.

Si l’entente entre les dirigeants de l’Olympique Lyonnais et les supporters n’a pas toujours été au beau fixe cette saison, il y a un point sur lequel les deux parties sont en accord : les remerciements pour Jean-Michel Aulas. Considéré comme le plus grand président du football français, le dirigeant a quitté ses fonctions, laissant définitivement la place au propriétaire John Textor.

Pas toujours en accord avec les décisions de la direction, les Bad Gones ont publié un communiqué où ils rendent hommage au fabuleux travail réalisé par un dirigeant qui aura placé le club au firmament: "Saison après saison, Jean-Michel Aulas a bâti un club solide, à l’identité lyonnaise bien ancrée, jusqu’à basculer à l’aube du 21e siècle dans le cercle des grands clubs français, des gagnants, tutoyant les sommets européens."

Le 27 mai, les Gones disputeront leur dernier match de la saison contre Reims. Un spectacle qui peut valoir le détour pour ce qu'il offrira au moins dans les tribunes puisque des célébrations sont prévues, afin de remercier Aulas pour tout le travail effectué durant ces 36 dernières années: "Rendre hommage et remercier Jean-Michel Aulas lors du dernier match à domicile contre Reims le samedi 27/05."

Les Bad Gones invitent tous les fans lyonnais à y participer: "Nous comptons sur vous pour honorer comme il se doit, à la mesure du chemin parcouru, celui qui restera le président de l’Olympique Lyonnais pour l’éternité. Pour lui, pour Lyon, pour l’OL !"

"Merci Président !"

Après avoir remporté 7 titres de champion de France dans les années 2000, les Lyonnais ont connu une période de privations avec l'essor du PSG sous la bannière QSI. La période a engendré un certain nombre de frustrations en rapport avec les orientations prises par le club, mais le respect, lui, est resté : "Avec Jean-Michel Aulas, nous avons appris à nous connaître (…) à travailler ensemble, à nous dire les choses, même celles qui fâchent (…) afin d’avancer et atteindre cet objectif commun qui est le succès de l’OL à tous les niveaux."

Si à terme, un départ d’Aulas était prévisible, cette annonce n’a pas manqué d’étonner. D’autant qu’en décembre 2022, Textor annonçait que son duo avec Aulas était bien parti pour durer: "On va former un duo inséparable pour au moins les trois premières années." Un timing jugé "surprenant" par le groupe de supporters, mais accepté: "Nous n’avons pas manqué d’adresser dès lundi au président Aulas notre admiration, nos remerciements pour avoir fait rayonner l’OL et Lyon dans le monde entier. Merci Président !"