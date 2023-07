L’OM dévoile le calendrier complet de sa préparation avec quatre matchs amicaux

L’Olympique de Marseille a officialisé ce vendredi le programme complet de son "Summer Tour 2023". Les Phocéens clôtureront leur série de matchs amicaux avec la réception du Bayer Leverkusen le 2 août au Vélodrome.

Le programme du "Summer Tour 2023" de l’OM est désormais connu. Ce vendredi, Marseille a officiellement dévoilé le programme complet de ses matchs amicaux. Les Olympiens, désormais entraînés par Marcelino, disputeront quatre rencontres de préparation avant la reprise officielle de la compétition.

Premier match le 15 juillet avant un stage en Allemagne

Le 15 juillet à 18h, l’OM va recevoir Nîmes (National) au centre d’entraînement Robert-Louis Dreyfus, une rencontre disputée à huis clos. Les Marseillais s’envoleront ensuite en Allemagne (dans la province de Munster, selon L'Équipe) pour disputer un stage avec deux matchs au programme: le 22 juillet (11h) face au KAS Eupen (D1 belge) puis le 27 juillet (13h) contre le RKC Waalwijk (D1 néerlandaise). Enfin, ce Summer Tour 2023 se terminera au Vélodrome le 2 août avec la réception du Bayer Leverkusen (20h45).

Le programme complet des matchs amicaux de l’OM



• 15/07 (18h, centre d’entraînement Robert-Louis Dreyfus): OM-Nîmes

• 22/07 (11h Allemagne): KAS Eupen-OM

• 27/07 (13h, Allemagne): RKC Waalwijk-OM

• 02/08 (20h45, Vélodrome): OM-Bayer Leverkusen

Après cette préparation, les Marseillais auront un calendrier très chargé au mois d’août. Ils reprendront la compétition dès le 8-9 août avec le 3e tour préliminaire aller de la Ligue des champions. Puis ils enchaîneront avec la première journée de Ligue 1 contre Reims (12-13 août), le troisième tour préliminaire retour de C1 (15 août), la 2e journée de Ligue 1 (19-20 août), les éventuels barrages aller et retour de Ligue des champions (22-23 août et 29-30 août) et la 3e journée de Ligue 1 (26-27 août). Soit potentiellement sept matchs officiels en moins de 30 jours.