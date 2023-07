Mercato: l’OM suivrait la révélation sénégalaise Iliman Ndiaye

L’attaquant de Sheffield United Iliman Ndiaye intéresserait l’OM, selon les informations du journaliste Fabrizio Romano. L’international sénégalais, révélé lors du dernier Mondial, a déclaré son amour pour le club phocéen à plusieurs reprises.

L’OM tient peut-être le successeur d’Alexis Sanchez à la pointe de son attaque. Alors que le buteur chilien n’est plus sous contrat depuis le 30 juin dernier et que la direction olympienne cherche toujours à le faire rester en proposant notamment une augmentation salariale, le jeune Iliman Ndiaye (23 ans) pourrait le remplacer, selon le bien informé Fabrizio Romano.

Auteur d'une grosse saison 2022-2023 en Championship (D2 anglaise), le Sénégalais a marqué 14 buts et délivré 11 passes décisives en 46 apparitions. Surtout, son activité de tous les instants a grandement contribué au retour des Blades dans l'élite.

"Quand j’étais petit, mon père m’avait proposé d’aller faire des tests au PSG ou à Marseille. J’ai dit l’OM direct!"

Le club phocéen souhaiterait ainsi faire signer l'attaquant polyvalent, alors que plusieurs clubs de Premier League seraient aussi sur le dossier, à l’image d’Everton qui le suivrait depuis avril. L’international sénégalais, révélation des Lions de la Teranga lors de la dernière Coupe du monde, n’a disputé qu’une seule rencontre dans l’élite anglaise, que son équipe retrouvera la saison prochaine. Mais il pourrait avoir l’occasion de découvrir à Marseille la Coupe d’Europe, et peut-être la Ligue des champions.

Surtout, Ndiaye verrait l’un de ses rêves être exaucé. "Depuis que je suis tout petit, j’aime l’OM, confiait-il à So Foot en avril dernier. Le premier maillot que mon père m’a acheté, c’était celui-là. Quand j’étais petit, mon père m’avait proposé d’aller faire des tests au PSG ou à Marseille. J’ai dit l’OM direct! J’ai joué un an là-bas, c’est un club que je porte toujours dans mon cœur. Je regarde tous leurs matchs. Ils ont l’air d’avoir un bon projet, le président (Pablo Longoria) fait du bon travail depuis qu’il est là. Pourquoi pas un jour!".

Il rêve de devenir "une légende" de l'OM

Quelques mois plus tôt, avant son éclosion au Qatar, il assurait déjà être "un fan de l’OM". "C'est un de mes premiers rêves ça, affirmait-il. Repartir là-bas, exploser et même pouvoir être une légende. Je fais que d'y penser et je vais continuer à bosser."

À un an de la fin de son contrat en Angleterre, Ilman Ndiaye pourrait donc rapidement revenir dans son club de cœur, sept ans après y avoir évolué chez les jeunes. Problème, tout juste promu en Premier League, Sheffield United ne devrait pas accepter de se séparer voire de brader son si impoortant Iliman Ndiaye.