L'OM pourrait obtenir un rabais sur le loyer du Vélodrome

Désireux d'obtenir un rabais sur le loyer de l'Orange Vélodrome à cause de pertes liées au Covid-19, l'Olympique de Marseille a vu le maire de la ville Benoît Payan être enclin à évoquer cette question.

Le maire de Marseille Benoît Payan s'est dit ce vendredi ouvert à une "conciliation" avec l'OM qui lui réclame un rabais sur le loyer du Vélodrome pour compenser des pertes liées au Covid, mais a affirmé ne pas vouloir payer "à la place" du propriétaire.



"L'Olympique de Marseille, comme toutes les entreprises et tous les clubs, a été frappé par la situation sanitaire" et le club "me demande (...) un rabais conséquent sur son loyer", a indiqué l'édile lors de ses voeux à la presse. M. Payan n'a toutefois pas précisé le montant de la ristourne réclamée sur un loyer d'environ cinq millions d'euros annuel.



Lorsqu'il était dans l'opposition, M. Payan (PS) avait dénoncé comme insuffisant le montant du loyer versé par le club à la ville alors dirigée par Jean-Claude Gaudin (LR). Selon un rapport de la Chambre régionale des comptes de novembre 2020, ce loyer devrait être de huit millions d'euros par an.

"Je veux trouver une voie médiane et intelligente"

"Je ne souhaite pas que les Marseillais et les Marseillaises prennent en charge les difficultés du club (...) et payent à la place de M. Frank McCourt (milliardaire américain propriétaire de l'OM)", a expliqué M. Payan. L'élu a précisé qu'il ne voulait pas accorder à "des structures importantes" l'aide qu'il pouvait et devait apporter à "de petites structures".



"Pour autant, il n'y a plus personne dans le stade et on ne va pas mettre tout le monde en banqueroute", a-t-il ajouté, rappelant que l'OM représentait "un partenaire et un acteur principal" pour la ville.



"Donc, je veux bien faire un effort", "je veux trouver une voie médiane et intelligente". "Il faut une conciliation, que chacun fasse un pas vers l'autre", a-t-il conclu. Interrogée par l'AFP, la direction de l'OM n'a pas souhaité s'exprimer sur le sujet et a simplement confirmé "une médiation en cours".