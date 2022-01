Bordeaux-OM: un groupe marseillais également très affaibli

Jorge Sampaoli doit se passer de plusieurs cadres, dont certains positifs au Covid, pour le déplacement de l’OM à Bordeaux, ce vendredi (21h, 20e journée de Ligue 1). Milik, Gerson, Rongier, Alvaro et Mandanda sont absents du groupe.

La quête d’une première victoire de l’OM à Bordeaux après 44 ans de disette se fera sans plusieurs cadres. Jorge Sampaoli a retenu un groupe de 20 joueurs pour le déplacement en Gironde, ce vendredi (21h, 20e journée). Arkadiusz Milik, Gerson, Alvaro Gonzalez, Steve Mandanda et Valentin Rongier n’y figurent pas.

Ils étaient déjà tous absents de l’entraînement, jeudi, dont certains pour cause de tests positifs au coronavirus. Le club n’a pas communiqué les noms et a d’ailleurs conseillé à Jorge Sampaoli de ne pas le faire non plus. L’entraîneur avait simplement précisé que Steve Mandanda souffrait d’une cheville.

Gueye et Dieng à la CAN

Pape Gueye et Bamba Dieng sont également absents puisqu’il ont été retenus avec la sélection sénégalaise pour participer à la Coupe d’Afrique des Nations. Face à ces nombreuses absences, Sampaoli a fait appel à de nombreux jeunes dans son groupe (Ngapandouetnbu, Vanni, Targhalline, Sciortino, Bertelli, Souaré et Ben Seghir). C’est dans ces circonstances que les Marseillais viseront un premier succès en Gironde depuis 1977.

La rencontre est, pour le moment, maintenue par la Ligue de football professionnel qui a repoussé, jeudi, la demande de report formulée par Bordeaux en raison de nombreux cas de Covid. Huit cas ont été recensés par la commission Covid au sein de l’effectif de Vladimir Petkovic. Insuffisant pour déprogrammer le match (il faut moins de 20 joueurs disponibles sur la liste de 30 communiquée en début de saison). La dernière version du protocole indique que tout élément sanitaire nouveau sera pris en compte jusqu’à cinq heures du coup d’envoi. Pour Bordeaux-OM, il faudra attendre jusqu’à 16h vendredi pour être sûr que le match ait bien lieu.