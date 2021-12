Coupe de France: un joueur du Cannet fait sa demande en mariage au Vélodrome

José Mendes, un joueur du Cannet-Rocheville a demandé en mariage sa compagne sur la pelouse du stade Vélodrome, après la défaite de son équipe 4-1 contre l'OM. Une scène qui a été applaudie par le stade.

Une belle scène en fin de match, pour oublier l'élimination. A l'issue de la rencontre de 32es de finale de la Coupe de France entre l'OM et le Cannet-Rocheville, où Marseille s'est imposé 4-1, José Mendes, joueur du Cannet, a demandé en mariage sa compagne sur la pelouse. Une scène qui a eu lieu juste après la haie d’honneur réservée aux amateurs par les joueurs marseillais.

Ses coéquipiers eux-mêmes lui ont fait une haie d'honneur avant qu'il ne fasse sa demande à celle qui sera donc bientôt sa femme. Puisque la jeune femme a dit "oui". Une scène vivement applaudie par l'ensemble du public du Vélodrome et par ses coéquipiers.

Un sourire après des larmes

Pourtant le joueur n'était pas sur la feuille de match, puisque José Mendes était suspendu, ayant pris un carton rouge lors du dernier match de championnat. Face à Rousset-Ste Victoire, le milieu de terrain avait provoqué un penalty en étant dernier défenseur. L’arbitre s’était excusé car il ne savait pas que cela le priverait du match face à l’OM. José Mendes en avait alors pleuré.

En conférence de presse, Jorge Sampaoli avait confié avoir été séduit par cette vaillante équipe de Cannet-Rocheville. "Ce qui m’a le plus séduit et surpris c’est cette envie de jouer au Vélodrome avec un grand enthousiasme, a déclaré Jorge Sampaoli en conférence de presse. Je m’identifie à ce désir de jouer, cette volonté importante au-delà de la différence de niveau. Ils ont lutté jusqu’au bout et n’ont jamais baissé les bras. Cet état esprit "amateur" me donne envie d’être très gratifiant envers eux et de les féliciter." Si Cannet-Rocheville a donné quelques sueurs froides à l’OM, un triplé du Polonais Arkadiusz Milik a permis aux Marseillais de ne pas revivre le traumatisme d’une élimination précoce.