La belle initiative de la LFP et des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 pour les soignants

A l’occasion de la sixième journée de Ligue 1 et la huitième journée de Ligue 2, la Ligue de football professionnel (LFP) et les clubs afficheront leur soutien aux soignants qui luttent contre la pandémie de Covid-19. Ce week-end, chaque but marqué rapportera 500 euros.

Les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 s’apprêtent à jouer pour la bonne cause et les soignants. Dans un communiqué, la Ligue de football professionnel (LFP) annonce que "l’ensemble des clubs affichent leur soutien pour remercier tous les personnels soignants investis depuis le début de la crise sanitaire".

Cette action démarrera ce vendredi soir en Ligue 1 par la rencontre entre Strasbourg et Metz et se poursuivra toute au long de cette sixième journée, qui conclue par l'affiche entre le PSG et l’OL dimanche au Parc des Princes. En Ligue 2, la huitième journée commence samedi à 15h par deux matchs qui opposeront Sochaux au Paris FC et Toulouse à Grenoble. La journée s’achèvera par un multiplex le même jour à 19h.

Durant ce week-end, chaque but marqué sur les pelouses des championnats de France rapportera 500 euros. Depuis le début de la pandémie, plus de 5 millions d’euros ont déjà été récoltés.

Les clubs prennent des initiatives

En plus de l’action menée en collaboration avec la LFP, certains clubs vont plus loin, comme Angers, qui invitera 300 personnes des Centres Hospitaliers Universitaires de sa région, de la clinique d’Anjou et du Village santé. Clermont a convié du personnel soignant au match contre Brest, pour vivre l'échauffement des joueurs en bord pelouse. Parmi eux, un aide-soignant abonné au Clermont Foot 63, qui donnera le ballon officiel de la rencontre aux arbitres. L’ESTAC Troyes a rendu hommage à tous les héros du quotidien, soignants, pompiers, restaurateurs, de la région, à travers son maillot third: "Cœur de Troyes" remplace le traditionnel blason du club.