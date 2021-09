Équipe de France: le 3-4-3, "une chance" pour Clauss

Jonathan Clauss, qui fait les beaux jours de Lens en tant que piston droit, se dit qu'il pourrait tenir cette place en équipe de France, qui a basculé en 3-4-3 lors de la trêve internationale de septembre. Le joueur de 28 ans en parle dans une interview pour le site de la Ligue 1.

La victoire séduisante de l'équipe de France contre la Finlande (2-0) peut-elle lui profiter? Performant au poste de piston droit avec le Racing Club de Lens, Jonathan Clauss (28 ans) a pu constater que les Bleus avaient réussi leur performance en 3-4-3. Ce passage à un schéma tactique qu'il connaît bien lui permet de penser qu'il devient un candidat crédible à une place dans le groupe de Didier Deschamps.

"Quand je regarde mes performances et que je vois que les Bleus jouent parfois à trois derrière, avec des pistons, je me dis que j’ai une chance d’y être", déclare-t-il ainsi dans une interview diffusée vendredi sur le site de la Ligue 1, à la veille du derby Lens-Lille (samedi 17h).

"Je suis obligé de me dire ça, sinon, ça veut dire que je n’ai pas envie, que je ne me fixe pas d’objectifs, dit-il aussi. C’est un objectif vague mais un objectif, surtout si ça correspond au système dans lequel j’évolue actuellement. Maintenant, ce n’est pas moi qui fais les listes, ni les journalistes. Mais plus on m’en parle, plus je me dis: «Pourquoi pas!»"

"Je ne joue pas pour être appelé en équipe de France"

Celui qui a fait partie de l'équipe type des Trophées UNFP de la saison passée prend toutefois soin de préciser que son ambition ne doit pas être confondue avec une quelconque prétention: "Je ne joue pas pour être appelé en équipe de France, je pense à prendre du plaisir avant tout. Si un jour, je suis convoqué, ce sera la cerise sur la cerise sur le gâteau. Il y a quelques années, je ne m’imaginais pas dans un club comme Lens, en Ligue 1 Uber Eats, alors… Je ne vais pas crier sur tous les toits: «Oh Didier, quand est-ce que tu m’appelles? C’est un scandale si je ne suis pas en équipe de France!». Je ne me permettrai jamais".

Recruté en 2020 par Lens en provenance de l'Arminia Bielefeld pour un peu plus d'un million d'euros, Jonathan Clauss compte cette saison un but et trois passes décisives en cinq journées de championnat. La saison passée, son bilan a été de trois buts et sept passes décisives.