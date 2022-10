La lourde sanction dont devrait écoper Furlan après son doigt d'honneur à Clermont

Le doigt d'honneur adressé dimanche dernier au public clermontois a été fatal à Jean-Marc Furlan, qui a été viré cette semaine par l'AJ Auxerre. Son cas sera étudié lundi par la LFP.

Dimanche dernier, lors de la rencontre perdue par l'AJ Auxerre à Clermont (2-1), dans le cadre de la 10e journée de Ligue 1, Jean-Marc Furlan a écopé d'un carton rouge avant d'adresser un doigt d'honneur à deux reprises au public du stade Gabriel-Montpied.

Un geste capté par le diffuseur Amazon, lors de sa sortie de la zone technique pour rentrer dans le tunnel menant aux vestiaire. Le lendemain, via un communiqué, l'AJA parlait d'une "attitude déplacée que désapprouve le club et qui ne correspond pas aux valeurs de respect et de fair-play prônées et transmises depuis toujours par l'AJA".

Furlan se rendra à la commission

La goutte de trop puisque l'entraîneur bourguignon était démis de ses fonctions mardi. Dès le mercredi soir, Jean-Marc Furlan devait se présenter devant la commission de discipline, avant de demander un report et de l'obtenir. Finalement, son cas sera étudié lundi par la Ligue de football professionnel.

Selon nos informations, il devrait écoper de quatre matches de suspension, alors que le barème de l'instance du football français ne prévoit pas de cas où le public est victime de ce type de comportement. Une sanction que le principal intéressé devra purger dans son prochain club.

Contacté par RMC Sport, Jean-Marc Furlan indique qu'il se rendra à la commission accompagné de son avocat.