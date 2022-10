Auxerre: "Les dirigeants se servent de ce prétexte", estime Furlan après son licenciement et son doigt d'honneur

Interrogé par L'Yonne Républicaine, Jean-Marc Furlan explique que les dirigeants de l'AJ Auxerre se seraient servis de son doight d'honneur à Clermont (1-2) comme d'un prétexte pour le licencier.

L’information n’a pas encore été officialisée par le club, mais l’AJ Auxerre a bien décidé de mettre fin à sa collaboration avec Jean-Marc Furlan. Le coach de 64 ans, en poste depuis juillet 2019, a été démis de ses fonctions. Contrairement à son ancien patron, qui ne s'est pas encore exprimé, Furlan n’a lui pas tardé à le faire, regrettant la méthode utilisée pour le pousser vers la sortie.

Une situation sportive délicate

"C'est terminé, j'ai été reçu ce matin et on m'a notifié ma mise à pied de dix jours après mon doigt d'honneur à Clermont dimanche, a-t-il déclaré à L’Yonne Républicaine, confirmant les informations de RMC Sport et L'Equipe. J'ai compris que c'était préalable à un licenciement comme je l'ai dit à Baptiste Malherbe (président exécutif de l'AJA). Les dirigeants se servent du prétexte que j'ai eu ce geste d'humeur à Clermont, que je regrette profondément."

Les joueurs, qui bénéficient d’un jour de repos, n’étaient pas au courant de la nouvelle et l’ont appris par voie de presse. Exclu du banc de touche dans le temps additionnel du match Clermont-Auxerre (2-1), Furlan avait adressé un doigt d'honneur aux supporters clermontois en regagnant le chemin qui mène aux vestiaires. Le technicien français est coutumier du fait. En 2018, alors qu’il était entraîneur de Brest, Furlan avait déjà adressé un doigt d’honneur à un supporter brestois.

Au-delà de la polémique, l’AJ Auxerre est en difficulté sur le plan sportif avec une série de six matches sans victoire (cinq défaites, un nul). L'AJA est 16e de Ligue 1, à égalité de points avec Angers, 17e et premier relégable. Jean-Marc Furlan sera resté un peu plus de trois ans à Auxerre, obtenant la montée en Ligue 1 à l'issue d'un incroyable barrage contre l'AS Saint-Etienne.