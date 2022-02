La position de l'OL après l'agression d'un jeune supporter portant une tenue de l'OM

Dans un communiqué, l'OL a appelé "à l'apaisement" après l'agression d'un jeune supporter de Canet-en-Roussillon, portant un maillot de l'OM, en marge de la rencontre de Coupe Gambardella entre les deux clubs.

L'OL veut apaiser les choses. Après l'agression d'un jeune supporter de Canet-en-Roussillon en marge de la rencontre de Coupe Gambardella entre les deux clubs ce week-end (2-0), le club rhodanien a publié un communiqué et appelle au calme. "Le temps est à l’apaisement et aux pensées pour le jeune. Nous échangeons avec sa famille et le club. Nous prendrons les mesures nécessaires à notre niveau. Les individus n’étaient pas dans un déplacement du club. Travaillons avec la justice, sans esprit partisan, sans surenchère." Selon le manager du club des Pyrénées Orientales, l’agression aurait eu lieu car la victime portait une tenue de l’OM.

Cardoze "profondément choqué"

Cette réponse de l'OL intervient au lendemain de la prise de parole de Jacques Cardoze, le directeur de la communication de l'OM, qui s'est dit "profondément choqué par cette nouvelle". Le club de Canet-en-Roussillon a dénoncé ce lundi le "lynchage" d'un supporter mineur par un "groupe de supporters" lyonnais. "Notre club ne peut tolérer de tels agissements", poursuit le club amateur, en annonçant que "plusieurs plaintes seront très vite déposées".

Interrogé par France Bleu, le manager général de Canet, Jordi Delclos, a donné quelques précisions, indiquant notamment que le supporter en question a 17 ans, et qu'il a été "pris à partie par une dizaine de supporters lyonnais" car il portait un pull aux couleurs de l'OM. "Il s'est fait tabasser, il s'est fait agresser. Ensuite ils l'ont déshabillé, ils lui ont enlevé le pull en le laissant torse nu, et ils lui ont pris des affaires personnelles", raconte le dirigeant. Un acte dont le club n'a pas connaissance. "L’OL n’avait organisé aucun déplacement et va enquêter sur les faits." Et de le rappeler: "L’OL condamne toute violence."