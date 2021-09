La Premier League envisagerait d’organiser des matchs à l’étranger

Selon The Athletic, la Premier League envisage de délocaliser certaines rencontres. Les États-Unis, la Chine ou encore l’Indonésie sont cités parmi les pays pouvant accueillir des matchs. Dans un premier temps, Il s’agirait d’un tournoi de pré-saison.

La Premier League souhaite s’exporter encore plus, avec des matchs à l'étranger. Ces derniers jours, une réflexion a été menée par les actionnaires de la Premier League, selon The Athletic. Aucun accord n’est à prévoir dans les prochaines semaines, mais une réflexion afin de "faire découvrir la Premier League au monde entier" a été abordée lors de la dernière assemblée générale.



Les États-Unis, la Chine, l’Inde, le Brésil ou encore l’Indonésie sont ciblés par les dirigeants de la Premier League pour développer la visibilité et la croissance économique du championnat anglais, qui jouit déjà d’une belle cote dans le monde.



Dans un premier temps, les rencontres de championnat ne seraient pas concernées. Il s’agirait d’un tournoi de pré-saison, comme les EA Ligue 1 Games aux Etats-Unis lors de la préparation estivale de 2019.

En Espagne, la Fédération s’y est opposée

La Liga, organisatrice du championnat d’Espagne, a tenté d’organiser le match entre Gérone et le FC Barcelone à Miami en 2018, mais la Fédération espagnole de football et le syndicat des footballeurs avaient dit non. L’instance dirigée par Javier Tebas a essayé l’année suivante, en 2019, de délocaliser la rencontre entre Villarreal et l'Atlético de Madrid mais un juge s’est opposé à cette demande.

