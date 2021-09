Manchester United: le gardien d’Aston Villa a chauffé Ronaldo avant le penalty tiré par... Fernandes

Chaud bouillant, le gardien de but d’Aston Villa Emiliano Martinez a demandé à Cristiano Ronaldo de tirer un penalty sifflé en faveur de Manchester United dans le temps additionnel. Mais c’est finalement Bruno Fernandes qui a tiré, et manqué, le tir au but, synonyme de défaite 0-1 à Old Trafford lors de la 6eme journée de Premier League.

Fin de match tendue à Old Trafford. Mené 1-0 par Aston Villa à la 88eme minute après un but de Hause, Manchester United a bien cru s’en tirer avec un match nul, samedi, dans ce match comptant pour la 6eme journée de Premier League. Le buteur des Villains, auteur d’une main dans la surface, a en effet concédé un penalty dans le temps additionnel. Avant que Bruno Fernandes ne tire au-dessus des buts d’Emiliano Martinez, laissant MU filer le point du match nul (score final 0-1), le gardien de but argentin, très très chaud, s’est fait remarquer en s’adressant directement à Cristiano Ronaldo. "Eh Cristiano frappe-le !" a lâché le portier de l’Albiceleste en montrant du doigt le quintuple Ballon d’Or, resté en retrait. Il faut même l’intervention de Fred et de Diogo Dalot pour que Martinez ne s’approche pas plus près de la star portugaise, impassible.

>> La Premier League est à suivre sur RMC Sport

Solskjaer n'a pas aimé

L’attitude de Martinez et des autres joueurs d’Aston Villa qui ont aussi entouré Bruno Fernandes avant son penalty n’a pas du tout plu à Ole Gunnar Solskjaer qui a dénoncé leur comportement après la rencontre: "Je ne voulais pas en parler mais ce n’est pas normal qu’ils aient fait ça, a soufflé l'entraîneur norvégien au micro de la BBC. Il y aurait dû y avoir un carton jaune mais ils ont obtenu ce qu’ils voulaient." Possiblement déconcentré, Bruno Fernandes a échoué dans sa tentative. Martinez, lui, s’est immédiatement tourné vers la tribune des fans de MU pour les chambrer. Chaud jusqu’au bout, l'Argentin.