Toulouse-Lens: Haise s’attend à des Toulousains "euphoriques" et ne pense pas encore à l'OM

Avant le choc face à l’OM samedi, le RC Lens se rendra à Toulouse mardi soir (21h) pour le compte de la 33e journée de Ligue 1. Face aux récents vainqueurs de la Coupe de France, l’entraîneur des Sang&Or reste très prudent. Et ne veut surtout pas négliger ce rendez-vous avant de penser à Marseille.

Semaine capitale pour le RC Lens. Les joueurs lensois s’apprêtent à disputer deux matchs cruciaux dans la course pour la Ligue des champions, voire au titre. Au programme : Toulouse, mardi soir au Stadium en match de retard de la 33e journée, et surtout le choc face à l’OM, samedi soir au stade Bollaert. Un sommet très attendu et peut-être décisif pour la 2e place du classement. Rappelons que Marseille, victorieux d’Auxerre dimanche (1-2), compte quatre points d’avance avec un match en plus.

"On va déjà avoir un match important demain (mardi), on va commencer par celui-là, tempère le coach de Lens, Franck Haise. C’est une très belle équipe. Ceux qui ne le savaient pas en ont eu la confirmation ce week-end (victoire 5-1 contre Nantes en finale de la Coupe de France). Toulouse fait une très belle saison. On va déjà essayer de répondre présent pour ce premier match. Après, on aura le temps de se diriger vers celui de fin de semaine."

"Toulouse ? Ça joue et ça travaille très bien"

Franck Haise n’a pas attendu la démonstration des Violets samedi soir au Stade de France pour penser le plus grand bien de l’épatant promu (13e de L1). "C’est une équipe qui a beaucoup de diversité dans ses animations, des joueurs créatifs, avec des qualités de profondeur, poursuit le technicien. Je ne suis pas étonné qu’ils aient déjà marqué beaucoup de buts (48) et qu’ils aient 41 points à l’issue de la 32e journée. Ils avaient déjà fait une magnifique saison en Ligue 2. Ils confirment. Ça joue et ça travaille très bien."

Reste un point d’interrogation : dans quelle condition seront les Toulousains trois jours après la finale et deux après la grosse fête dans la Ville Rose ? Là aussi, Franck Haise reste prudent : "Devant leur public, on aura une équipe euphorique." Et de conclure par un très convenu : "Je m’attends à un match compliqué."