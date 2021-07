Labrune nomme un représentant des footballeurs pour la LFP

Le président de la LFP Vincent Labrune a nommé Jérôme Dumois comme représentant des footballeurs pour la Ligue. Il sera chargé de la valorisation du produit, de l’arbitrage, du dialogue social et de la gouvernance.

Vincent Labrune a souhaité s’appuyer sur un représentant des footballeurs pour ses projets de réformes du football français. C’est donc Jérôme Dumois (directeur de Cabinet de l’UNFP) qui va coordonner les groupes de travail de la LFP sur les thématiques de la valorisation du produit, de l’arbitrage, du dialogue social et de la gouvernance.

Dans un football en crise, cette nomination est significative car Jérôme Dumois est un vrai défenseur et proche des joueurs. Elle traduit l’ambition de croissance et d’équilibre voulue par Labrune ainsi que sa confiance dans un homme qu’il connaît bien, rompu aux problématiques de transformation à l’UNFP, notamment sur les dossiers politiques et sociétaux.

Dumois entretient des rapports francs avec les clubs

Jérôme Dumois a l’expérience des dossiers et des problématiques de croissance du football. Il entretient d’ailleurs des rapports francs avec de nombreux clubs, ce qui devrait faciliter les synergies avec les représentants des joueurs, afin créer de nouveaux modèles vertueux pour l’ensemble des acteurs d’un foot français qui a plus que jamais besoin d’unité.

L’attractivité des footballeurs auprès d’un public à fidéliser ou à conquérir n’est plus à démontrer. Et quand on sait à quel point il est vital de créer de nouvelles sources de revenus à très court terme, pouvoir compter sur l’instance qui a la confiance des footballeurs pour réformer, cela fait sens.